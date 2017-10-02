Олег Тиньков хочет в ближайшее время запустить собственную криптовалюту

Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков собирается запустить собственную криптовалюту TinCoin, пишут РИА "Новости".
"Чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство. Пора запускать TinCoin, что думаете? Мы практически готовы", — написал Тиньков на своей странице в Facebook.
Рынки для криптовалют - цифровых инструментов на основе технологии блокчейн - открыли уже несколько стран. Самая популярная криптовалютой в мире - биткоин. Но несмотря на мнение ряда экспертов о том, что технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства, власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.
Банк России заявил, что Россия не готова к торгам криптовалютой. ЦБ неоднократно предупреждал о высоких рисках их использования. Более того, сейчас ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".
"Тинькофф банк" состоит в ассоциации "ФинТех", целью которой является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка. Также кредитная организация в начале июля вошла в проект по созданию консорциума для исследования и применения технологии блокчейн и ее производных.
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