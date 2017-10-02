Олег Тиньков хочет в ближайшее время запустить собственную криптовалюту

"Чувствую, прямо на глазах теряем технологическое лидерство. Пора запускать TinCoin, что думаете? Мы практически готовы", — написал Тиньков на своей странице в Facebook.

Рынки для криптовалют - цифровых инструментов на основе технологии блокчейн - открыли уже несколько стран. Самая популярная криптовалютой в мире - биткоин. Но несмотря на мнение ряда экспертов о том, что технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства, власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.

Банк России заявил, что Россия не готова к торгам криптовалютой. ЦБ неоднократно предупреждал о высоких рисках их использования. Более того, сейчас ЦБ выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

"Тинькофф банк" состоит в ассоциации "ФинТех", целью которой является разработка и внедрение новых технологических решений для развития финансового рынка. Также кредитная организация в начале июля вошла в проект по созданию консорциума для исследования и применения технологии блокчейн и ее производных.