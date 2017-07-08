Олега Газманова разбудила птичка в алтайском казино

8 июля в казино Altai Palace выступит Олег Газманов. Накануне певец прибыл на Алтай и заночевал в гостинице. Рано утром артиста разбудила птица, расчирикавшаяся на балконе. Газманов снял певунью на телефон и запостил в Instagam.
Олег Газманов,
заслуженный и народный артист Российской Федерации:
Птичка поёт, спать не даёт! А в Москве 5.00.
Напомним, что в Altai Palace продолжается летний open air. В рамках этого фествиаля под открытым небом 15 июля споет группа Quest Pistols Show, 22 июля выступи "Любэ", 29 июля зрители увидят Uma2rman, 5 августа на фестивале выступят "Иванушки Int.", а завершит этот музыкальный марафон 12 августа Smash. Ранее в Altai Palace под открытым небом выступили No Comment’s, Варвара, "Байконур", "Градусы", CQ Plam, Dr. Alban, Lucky Gringos, The BeatLove, "Банд’Эрос"," Блестящие" и "Фабрика".
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