Олега Газманова разбудила птичка в алтайском казино

Олег Газманов,

заслуженный и народный артист Российской Федерации:

Птичка поёт, спать не даёт! А в Москве 5.00.

Напомним, что в Altai Palace продолжается летний open air. В рамках этого фествиаля под открытым небом 15 июля споет группа Quest Pistols Show, 22 июля выступи "Любэ", 29 июля зрители увидят Uma2rman, 5 августа на фестивале выступят "Иванушки Int.", а завершит этот музыкальный марафон 12 августа Smash. Ранее в Altai Palace под открытым небом выступили No Comment’s, Варвара, "Байконур", "Градусы", CQ Plam, Dr. Alban, Lucky Gringos, The BeatLove, "Банд’Эрос"," Блестящие" и "Фабрика".