Ольга Бузова "козырнула" идеальной фигурой

Получив порцию критики за музыкальные таланты, ведущая "Дома-2" Ольга Бузова решила выложить еще один козырь — похвастаться своей идеальной фигурой.
В Instagram Ольга выложила снимок в откровенном купальнике, сопроводив его записью: "Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная. Ну, что есть, то есть", — написала телеведущая.
Но идеальные формы девушки оценили далеко не все подписчики. "Фигура бесподобна, но вот область декольте подводит", "Я конечно понимаю фигура там и всё такое, но такая тощая", — иронизируют подписчики Бузовой.
Ранее Ольгу Бузову вывели из себя укоры в "беспросветной тупости" со стороны российских звезд. Ольга Бузова рассказала, что у нее хорошее университетские образование, но из-за того, что имя телеведущей ассоциируется с одиозным проектом "Дом-2", ее часто укоряют в недалекости и примитивности, пишет портал "Дни.ру".
"Я часто слышу в свой адрес самые неприятные слова именно от коллег. И искренне не понимаю, почему они так злятся на меня. За что? , — недоумевает телеведущая. — Вы, которые так уверенно говорите о том, что Бузова тупая, — вы же не видели меня ни разу!". Она отметила, что ей в голову каждую минуту приходят невероятные идеи. Ей нравится петь и работать, однако она не претендует на звание "золотой голос России", а просто хочет заниматься любимым делом, пишет ura.ru.
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