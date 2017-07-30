Ольга Бузова перепутала ВМФ с ВДВ

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Сегодня, 18:59.
Жизнь

Ольга Бузова разместила на своей странице в Инстаграме поздравительный пост, посвященный Дню ВМФ, который в России отмечают в последнее воскресенье июля.

Удивляющие наряды Ольги Бузовой.
Удивляющие наряды Ольги Бузовой. Фото: www.instagram.com/buzova86.

Телеведущая Ольга Бузова не захотела оставаться в стороне от этого праздника и решила поздравить моряков. В канун Дня ВМФ ведущая "Дома-2" запустила в социальной сети Инстаграм флешмоб "#тельняшказавмф", предложив своей многомиллионной армии подписчиков выкладывать свои фото в тельняшках, чтобы поздравить моряком с их праздником.

Чтобы подать пример своим поклонникам, телезвезда сама сфотографировалась в тельняшке, и сопроводила этим снимком свой пост. Однако она даже не догадывалась, сколько насмешек вызовет в соцсети ее публикация.

Для поздравления телеведущая надела форму десантника, вызвав своей необразованностью бурю негодования у служащих ВМФ и кучу насмешек у пользователей соцсети.

Выяснилось, что Ольга не в состоянии отличить форму моряков и десантников.

Пользователи соцсети также не смогли оставить без внимания этот конфуз. Хейтеры телеведущей в очередной раз раскритиковали ее за невыдающиеся умственные способности. Также фолловеры от души посмеялись над Бузовой, которая всегда стремится быть в центре внимания и нередко попадает из-за этого впросак, пишет informing.ru.

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