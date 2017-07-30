Ольга Бузова перепутала ВМФ с ВДВ

Телеведущая Ольга Бузова не захотела оставаться в стороне от этого праздника и решила поздравить моряков. В канун Дня ВМФ ведущая "Дома-2" запустила в социальной сети Инстаграм флешмоб "#тельняшказавмф", предложив своей многомиллионной армии подписчиков выкладывать свои фото в тельняшках, чтобы поздравить моряком с их праздником.

В честь дня ВМФ объявляю флэшмоб #тельняшказавмф ⚓️! Выкладывайте свои фотографии с поздравлениями морякам!⛵️😜 Давайте все вместе сделаем такой подарок, ведь люди месяцами не видят своих семей, находясь в море и защищая честь великого российского флота! #сднемвмф #зароссийскийфлот Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июл 28 2017 в 2:05 PDT

Чтобы подать пример своим поклонникам, телезвезда сама сфотографировалась в тельняшке, и сопроводила этим снимком свой пост. Однако она даже не догадывалась, сколько насмешек вызовет в соцсети ее публикация.

Для поздравления телеведущая надела форму десантника, вызвав своей необразованностью бурю негодования у служащих ВМФ и кучу насмешек у пользователей соцсети.

Выяснилось, что Ольга не в состоянии отличить форму моряков и десантников.

Пользователи соцсети также не смогли оставить без внимания этот конфуз. Хейтеры телеведущей в очередной раз раскритиковали ее за невыдающиеся умственные способности. Также фолловеры от души посмеялись над Бузовой, которая всегда стремится быть в центре внимания и нередко попадает из-за этого впросак, пишет informing.ru.