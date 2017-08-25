Ольга Бузова показала обложку своего первого сольного альбома

А пока она показала поклонникам обложку своего первого альбома "Под звуки поцелуев". Бузова сделала уникальное предложение своим подписчикам — сделать предзаказ на ее альбом и первыми получить возможность скачать ее новый трек.

"Наконец-то я могу с вами поделиться обложкой и названием моего первого сольного альбома, над которым я работала весь этот год. Это не просто набор песен, это моя история, моя жизнь, моя радость и боль. Я нашла себя в музыке, и вложила всю себя в этот альбом", — написала Бузова в Instagram.

Поющая ведущая телестройки пообещала в скором времени удивить поклонников своего творчества новым синглом и еще одним клипом, пишет informing.ru.