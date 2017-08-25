Ольга Бузова показала обложку своего первого сольного альбома

Осенью начинающая певица и ведущая телестройки "Дом-2" Ольга Бузова обещает презентовать свой дебютный альбом, над записью которого она работала с момента расставания с мужем, а также дать свой первый сольный концерт.
А пока она показала поклонникам обложку своего первого альбома "Под звуки поцелуев". Бузова сделала уникальное предложение своим подписчикам — сделать предзаказ на ее альбом и первыми получить возможность скачать ее новый трек.
"Наконец-то я могу с вами поделиться обложкой и названием моего первого сольного альбома, над которым я работала весь этот год. Это не просто набор песен, это моя история, моя жизнь, моя радость и боль. Я нашла себя в музыке, и вложила всю себя в этот альбом", — написала Бузова в Instagram.
Мои дорогие люди🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Наконец-то я могу с вами поделиться обложкой и названием моего первого сольного альбома, над которым я работала весь этот год🎤🎼 Это не просто набор песен, это моя история, моя жизнь, моя радость и боль. Я нашла себя в музыке, и вложила всю себя в этот альбом ❤️ уже завтра, #25августа он будет доступен для предзаказа. #Подзвукипоцелуев 💋 стала очень символичной песней для меня, поэтому я не могла представить другого названия для дебютного альбома ❤️💋 Сам альбом с моими новыми песнями, которые я для вас записывала ночами напролёт, и со всеми полюбившимися народными хитами, откроется только осенью. Но для тех кто оформит предзаказ, завтра будет доступна для скачивания долгожданная песня Not Enough for Me🔥🔥🔥 именно её, вы услышите первой с моего альбома #ПодЗвукиПоцелуев 💋 Очень буду ждать ваших комментариев 😻 Лично я напеваю Ее уже пару месяцев🎤🔥 А в сентябре я вас порадую ещё одним треком и новым клипом, название которого пока не скажу, но как название, так и сама песня очень много значат для меня🙌🏻🙌🏻🙌🏻Хочу сказать спасибо вам за веру в меня, без вашей любви я бы не справилась ❤️Я очень сильно нервничаю сейчас, и мне очень нужна ваша поддержка....Завтра очень важный и волнительный день 🙏🏻#notenoughforme#моилюдивсегдасомной #ясчастливапетьдлявас #выделаетеменясчастливой #хочуобнятькаждогоизвас #ялюблюсвоихлюдей #подзвукипоцелуев #3ноябряконцертвмоскве #скороальбом #ясмогла #ясделала
Поющая ведущая телестройки пообещала в скором времени удивить поклонников своего творчества новым синглом и еще одним клипом, пишет informing.ru.
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