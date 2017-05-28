Ольга Бузова пришла на церемонию с саблей и плеткой

Телеведущая, а с недавних пор и певица Ольга Бузова 27 мая пришла на музыкальную церемонию RU TV в образе Зены - Королевы воинов. Ее наряд представлял собой фактически нижнее белье, декодированное золотыми доспехами. Бузова вышла на дорожку с саблей и даже с плеткой, сообщает "Комсомольская правда".
У многих участнков церемонии были довольно откровенные наряды, отмечают СМИ. Скажем, девушки из группы "Бордо" были в платьях, имитирующих нижнее белье. Популярный российский дизайнер Белла Потёмкина решила примерить откровенный наряд, оголяющий зону декольте и не только, сообщает Life.ru .Даже мама троих детей певица Анна Седокова приехала в "голом" наряде, решив продемонстрировать фанатам, как феноменально быстро пришла в форму после недавних родов. И беременная певица Анна Калашникова выбрала для выхода в свет полупрозрачное платье с кружевными вставками.
Некоторые знаменитости пришли на красную дорожку вместе с детьми. Например, со старшей дочерью Марусей на пресс-волле позировала ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина. Уже упомянутая Анна Седокова пришла со старшей дочерью Алиной.
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