Ольга Бузова пришла на церемонию с саблей и плеткой

Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/. Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/. Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/. Ольга Бузова. Фото: https://www.instagram.com/buzova86/.

У многих участнков церемонии были довольно откровенные наряды, отмечают СМИ. Скажем, девушки из группы "Бордо" были в платьях, имитирующих нижнее белье. Популярный российский дизайнер Белла Потёмкина решила примерить откровенный наряд, оголяющий зону декольте и не только, сообщает Life.ru .Даже мама троих детей певица Анна Седокова приехала в "голом" наряде, решив продемонстрировать фанатам, как феноменально быстро пришла в форму после недавних родов. И беременная певица Анна Калашникова выбрала для выхода в свет полупрозрачное платье с кружевными вставками.

Я здесь 💣 Пришла за своей премией 🏆 Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 27 2017 в 9:26 PDT

👸🏻и 👑/ @buzova86 и @fkirkorov #номер1 💣 #скороспоемвместе #стобойработатьодноудовольствие Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 27 2017 в 1:33 PDT

Некоторые знаменитости пришли на красную дорожку вместе с детьми. Например, со старшей дочерью Марусей на пресс-волле позировала ведущая проекта "Дом-2" Ксения Бородина. Уже упомянутая Анна Седокова пришла со старшей дочерью Алиной.