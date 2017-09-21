Ольга Бузова проехала по столичным улицам на кровати

Телеведущая проехалась на кровати в одной ночной рубашке по улицам Москвы, пишет informing.ru.
Ольга Бузова встретила рассвет на трассе — она "проснулась" в кровати посреди одной из оживленных улиц Москвы.
Дело в том, что для своего нового клипа начинающая певица позаимствовала сюжет со всемирно известного кинохита "Укрощение строптивого".
"Кроватный болид" Ольги удивил столичных водителей, а саму Бузову — нет. Как видно на кадрах со съемки, обнародованных порталом "Супер", телезвезда, в отличие от героини итальянской комедии, не стала изображать удивление от необычного места пробуждения, а сладко потянулась и заулыбалась на камеру.
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