Ольга Бузова станет ведущей на Первом канале

Ольга Бузова станет ведущей новой программы на "Первом канале". Аналог проекта канала "Россия" "Девчата" наравне с экс-участницей "Дома-2" будут вести актриса Татьяна Васильева и экс-жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская, сообщает "Ридус".
Пользователи в соцсетях негативно отреагировали на назначение певицы и звезды Instagram на роль ведущей федерального телеканала. "Неужели правда первый канал до бузовой опустился? Что там сейчас вообще происходит? Это ненормально!" — написала пользователь Elena. "Поздравляю Первый канал с новыми передачами во главе со старыми хабалками и избитой тематикой типа: "пороемся еще раз в грязном белье известных личностей", — считает пользователь под ником Гость (орфография и пунктуация сохранены), пишет ura.ru.
Портал "Дни.ру" напоминает, что перестановки на "Первом канале" начались после ухода ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова. Перед осенним сезоном канал оставил без работы ведущего передачи "Точь в точь" Александра Олешко. Из-за скандала с присвоением денег в рубрике "У вас будет ребенок" руководство телеканала приняло решение прекратить покупку выпусков программы "Пока все дома" и приостановило сотрудничество с ее ведущим Тимуром Кизяковым.
Ходят слухи, что трудоустройству певицы поспособствовал секс-символ "первой кнопки" Дмитрий Нагиев. Будет ли Бузова по-прежнему вести телестройку "Дом-2", неизвестно. Вполне возможно, что это обычный пиар-ход.
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