Омские коммунисты подрались в горсовете

Конфликт вспыхнул во время оформления документов между представителем КПРФ Иваном Ивченко и единственным "Коммунистом России" в горсовете Владимиром Казаниным.

Об инциденте пишет "Новый Омск", которому Казанин заявил, что зачинщиком драки стал Ивченко: "Это они на меня напали. Я пришел в отдел кадров Горсовета. Там сидел Ивченко и еще кто-то. Я спросил, можно ли войти. Ивченко достаточно грубо мне ответил: "Нельзя! Закройте дверь". Но работница отдела кадров разрешила мне войти. После чего Ивченко начал мне хамить и, взяв в руки бумаги, скрутил их в трубочку и ударил меня по голове. Я отмахнулся уставом города, который был у меня в руках. Он начал на меня нападать".

Царапины на лице Ивченко Владимир Казанин объяснил, предположив, что он мог их получить о замок его куртки.

У Ивана Ивченко своя версия произошедшего: "Он пришел в отдел кадров в куртке. Я сделал ему замечание. Он сразу начал кидаться на меня, обзывать меня и Ивана Викторовича Федина. И поцарапал мне лицо, вообще вел себя как женщина. У него такие грязные длинные ногти…"

Казанин намерен обратиться в правоохранительные органы. Ивченко сказал, что подобное решение может принять после "совещания с товарищами", пишет Тайга.инфо.