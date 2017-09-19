"Омского Мимино" оштрафовали за бесплатный подвоз бабушек до места назначения

47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое до областного центра, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка.

Автобусное сообщение по этим маршрутам к Омску отменили.

Поэтому Остапов возил работников в пекарню своей супруги в городе, одновременно помогая односельчанам. Администрация района даже заключила с ним договор на бесплатные перевозки тех, кто в этом нуждается. На арендованной "Газели" он бесплатно возил малоимущих, а также тех, кому необходимо попасть в больницу. Между местными жителями распределяли специальные талоны на проезд. Водитель никаких компенсаций или плат с этих пассажиров не получал.

Но на Остапова ополчились конкуренты. Сначала они обратились в районную прокуратуру. Ведомство провело проверку и нарушений не обнаружило. Затем поступила жалоба в Управление государственного автодорожного надзора по Омской области (УГАДН). И тут к Остапову возникли вопросы.

Ему прислали сразу три повестки в суд. Один из них мужчина уже проиграл. Остапову присудили заплатить штраф в 50 тыс. рублей. "Вот сейчас снова еду на заседание, теперь уже в Омск, тут мне еще два штрафа на такую же сумму грозятся выписать, — рассказал он "Комсомольской правде". — Как быть и из каких денег их выплачивать, не знаю".

Причиной прокурорской проверки стали обращения коммерческих частных перевозчиков, сообщал НГС.ОМСК. По словам водителя, на парковке у вокзала Омска к нему подходили люди, якобы представляясь сотрудниками транспортной компании и угрожали испортить машину.

"Они еще чем мотивируют: что на тех же бабушках могли заработать. У них есть маршрут, который в Цветнополье ездит, тоже деревня рядом. Когда маршруты официальные отменили, они стали заезжать, но то заезжают, то нет", — сказал изданию водитель, пишет znak.com.

Сурен Аванесян,

адвокат:

Я, честно говоря, пребываю в полнейшем недоумении, что могло не понравиться омской прокуратуре, поскольку человек возит людей бесплатно, за свой счет, возит он своих работников или не своих работников, прибыли за это он не получает. Кому он мог перейти дорогу, для меня тайна сия великая есть. Усмотреть какой-то даже фантастический состав преступления в действиях этого бедного человека пока даже мое воображение не дает возможности. Водители в нем видят конкурента, человек возит бесплатно, за что эти люди берут деньги. В том, что водители маршрутных такси этим крайне недовольны, ничего удивительного нет. Ведь достаточно вспомнить ситуацию, когда в метро был взрыв, и таксисты задирали цены до космических высот, в то же время встречались добросовестные граждане, которые пассажиров довозили до метро абсолютно бесплатно, ломая бизнес этим самым непорядочным таксистам.

Когда мужчине стали угрожать, он завел блог на YouTube — туда он выкладывает записи с видеорегистратора. В одном из видео Остапов сообщается, что ему сломали очки. Но, несмотря на это, он будет продолжать возить людей бесплатно.

"Это мои старушки, мои соседи, моя земля. Я буду их бесплатно возить. Никто меня не запугает", — говорит мужчина.