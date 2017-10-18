"Он перевернул систему": отзывы барнаульцев о работе Портала госуслуг

Я зарегистрировалась на Портале госуслуг на заре его появления. Для подтверждения личности в профиле нужно было ждать письмо с кодом, на это ушло три недели. Сейчас все проще – достаточно обратиться в один из авторизованных центров, которых в городе множество. Как пользователь со стажем могу сказать, что Портал все время дорабатывается, интерфейс становится все более дружелюбным.

Моей первой электронной услугой стало получение загранпаспорта осенью 2011 года. Это был мой второй паспорт, и я могла реально оценить все выгоды от электронного оформления. Для получения первого документа мне пришлось не раз съездить в паспортный стол, чтобы собрать весь перечень бумаг. Среди знакомых ходила дискета с "правильным" шаблоном заявления, так как придраться могли к любой запятой.

В 2011 году я заполнила все электронно, затем мне позвонили и предложили выбрать удобное время визита, после чего приняли в отдельном кабинете. В "живой очереди" шла традиционная "война": люди выясняли, кто за кем стоял и когда занимал.

Кстати, "войны" не закончены и до сих пор, только число желающих оформиться через Портал госуслуг стало значительно больше. В этом году я вновь получала загранпаспорт, теперь уже нового образца. Это было в самый разгар отпускного сезона, в конце июня. Люди стояли в очередях, многие с детьми, возмущались. Слышала истории, что некоторые ходят по несколько дней и даже недель. За такое время даже при необходимости создать профиль можно гораздо быстрее (и удобнее!) все сделать через Портал.

Мне на это понадобилось всего два дня: во вторник оставила заявление, в четверг пришла в ФМС. К тому же на ряд услуг при оформлении через Портал сейчас действует скидка 30% на госпошлину, что при получении загранпаспорта очень существенно (1 тыс. рублей). Весь офис ФМС заклеен объявлениями о Портале и скидках, но барнаульцы упорно продолжают стоять в очередях. Почему так происходит, для меня загадка.

Я помогла создать учетные записи на Портале всем своим близким. Кроме загранпаспорта, получала через него водительские права, периодически просматриваю начисления в ПФР, налоги, штрафы.

Портал существенно экономит время, а иногда и деньги. Им пользоваться удобно. В ближайшее время я впервые планирую получить через него услугу муниципального уровня.