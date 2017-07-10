"Он так кричал": свидетели рассказали подробности нападения волка на мальчика в зоопарке Барнаула

Дмитрий Карев,

свидетель:

Мы приехали в зоопарк с семьей. Спокойно гуляли и вдруг я услышал крики. Оглянулся и увидел, что взрослый худой мужчина, весь в наколках, матерясь, скидывает с горки маленькую девочку. Он так на нее кричал! Она упала с метровой высоты лицом вниз. Люди стали подходить, а мужчина сел с ребенком на лавочку и дал ей салфетки. Она плакала, а он продолжал ругаться. Уже без мата. Я отвлекся, чтобы увести свою семью оттуда. Оказалось в это время второй его ребенок — тот самый трехлетний мальчик убежал к клеткам с животными. Следующее, что я увидел и услышал, — опять крики и какая-то суета. Тот же мужчина сидел на земле с окровавленными руками, а рядом стоял малыш по шее которого стекала кровь. Скорая приехала очень быстро и их увезли.

Геннадий Чипанов,

свидетель:

У следователя я очень хочу спросить про судьбу этого отца двоих детей. Да, говорят, у него случилась трагедия, умерла жена. Не хочу осуждать, но считаю, что его обращение с детьми недопустимо. На моих глазах мужчина ударил свою 5-летнюю дочь. Она ничего не сделала — просто залезла на горку. Куда побежал сын — он даже не посмотрел. Потом только пошел за ним, но оказалось уже поздно. Там к волкам можно подойти только, если очень захотеть. Но ведь кругом правила для посетителей написаны, все дети со взрослыми должны быть. Как эту семью пустили на территорию не понимаю, мне кажется у охраны должны были возникнуть вопросы к отцу еще на входе.

Как себя чувствуют пострадавшие?

После ЧП "скорая" увезла пострадавших в медицинские учреждения. Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо рассказал altapress.ru, что мужчину доставили с незначительными повреждениями. Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался и ушел домой.

Пострадавшего мальчика привезли в отделение детской травматологии и ортопедии барнаульской больницы №12. Здесь ему сделали операцию, которая длилась 40 минут.

В министерстве здравоохранения Алтайского края altapress.ru сообщили, что сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. Опасности для жизни нет. У мальчика множественные укушенные раны предплечий, поднадкостничный перелом правой лучевой кости и рваная рана ушной раковины. Никакого "откушенного уха" нет. Сколько еще он пробудет в больнице — сказать сложно, заявили в минздраве.

Версия директора

С директором и сотрудниками барнаульского зоопарка "Лесная сказка" второй день работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Писарев,

директор барнаульского зоопарка:

В парковой зоне есть охрана на входе. После ЧП с тигром, которое было в прошлом году, мы выполнили все предписания: установили видеокамеры, укрепили решетки и разработали инструкцию для посетителей. С охранниками мы еще будем разговаривать о том, как мужчина с детьми, который находился в каком-то непонятном состоянии, попал в зоопарк.

Канадский волк по кличке Блэк, который напал на людей, защищая территорию находится в клетке. Директор зоопарка считает, что животное не виновато, поэтому его не будут наказывать. В зоопарке волк находится уже шесть лет, повышенной агрессии не проявлял.

Писарев рассказал, что в парке установлено 16 видеокамер. Однако за три дня до ЧП из-за сильных ливней и гроз их убрали, чтобы избежать повреждений.