"Он так кричал": свидетели рассказали подробности нападения волка на мальчика в зоопарке Барнаула

Момент нападения волка на трехлетнего мальчика в барнаульском зоопарке не попал в объектив камер наблюдения, так они были отключены. Об этом altapress.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев. Однако в это время в парке находились очевидцы — барнаулец Геннадий Чипанов и житель Новоалтайска Дмитрий Карев. Они рассказали altapress.ru свою версию событий.
Дмитрий Карев,
свидетель:
Мы приехали в зоопарк с семьей. Спокойно гуляли и вдруг я услышал крики. Оглянулся и увидел, что взрослый худой мужчина, весь в наколках, матерясь, скидывает с горки маленькую девочку. Он так на нее кричал! Она упала с метровой высоты лицом вниз. Люди стали подходить, а мужчина сел с ребенком на лавочку и дал ей салфетки. Она плакала, а он продолжал ругаться. Уже без мата. Я отвлекся, чтобы увести свою семью оттуда.
Оказалось в это время второй его ребенок — тот самый трехлетний мальчик убежал к клеткам с животными. Следующее, что я увидел и услышал, — опять крики и какая-то суета. Тот же мужчина сидел на земле с окровавленными руками, а рядом стоял малыш по шее которого стекала кровь. Скорая приехала очень быстро и их увезли.
Геннадий Чипанов,
свидетель:
У следователя я очень хочу спросить про судьбу этого отца двоих детей. Да, говорят, у него случилась трагедия, умерла жена. Не хочу осуждать, но считаю, что его обращение с детьми недопустимо.
На моих глазах мужчина ударил свою 5-летнюю дочь. Она ничего не сделала — просто залезла на горку. Куда побежал сын — он даже не посмотрел. Потом только пошел за ним, но оказалось уже поздно. Там к волкам можно подойти только, если очень захотеть. Но ведь кругом правила для посетителей написаны, все дети со взрослыми должны быть. Как эту семью пустили на территорию не понимаю, мне кажется у охраны должны были возникнуть вопросы к отцу еще на входе.
Как себя чувствуют пострадавшие?
После ЧП "скорая" увезла пострадавших в медицинские учреждения. Главный врач Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо рассказал altapress.ru, что мужчину доставили с незначительными повреждениями. Ему оказали необходимую помощь, от госпитализации он отказался и ушел домой.
Пострадавшего мальчика привезли в отделение детской травматологии и ортопедии барнаульской больницы №12. Здесь ему сделали операцию, которая длилась 40 минут.
В министерстве здравоохранения Алтайского края altapress.ru сообщили, что сейчас ребенок находится в состоянии средней тяжести. Опасности для жизни нет. У мальчика множественные укушенные раны предплечий, поднадкостничный перелом правой лучевой кости и рваная рана ушной раковины. Никакого "откушенного уха" нет. Сколько еще он пробудет в больнице — сказать сложно, заявили в минздраве.
Версия директора
С директором и сотрудниками барнаульского зоопарка "Лесная сказка" второй день работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сергей Писарев,
директор барнаульского зоопарка:
В парковой зоне есть охрана на входе. После ЧП с тигром, которое было в прошлом году, мы выполнили все предписания: установили видеокамеры, укрепили решетки и разработали инструкцию для посетителей. С охранниками мы еще будем разговаривать о том, как мужчина с детьми, который находился в каком-то непонятном состоянии, попал в зоопарк.
Канадский волк по кличке Блэк, который напал на людей, защищая территорию находится в клетке. Директор зоопарка считает, что животное не виновато, поэтому его не будут наказывать. В зоопарке волк находится уже шесть лет, повышенной агрессии не проявлял.
Писарев рассказал, что в парке установлено 16 видеокамер. Однако за три дня до ЧП из-за сильных ливней и гроз их убрали, чтобы избежать повреждений.
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