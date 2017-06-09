ОНФ Путина заявил, что в Минсельхозе готовят "раскулачивание" фермеров

Эксперты рабочей группы Общероссийского народного фронта резко раскритиковали подготовленный в Минсельхозе РФ проект поправок в закон о "Крестьянском (фермерском) хозяйстве" (КФХ), так как он нарушает принцип свободы предпринимательства и будет на руку агрохолдингам. В ОНФ назвали это попыткой "раскулачивания" фермеров.
Законопроект предусматривает ограничение площади обрабатываемой земли в КФХ. Максимальный размер угодий у фермера установит каждый регион. От всего лишнего они должны будут избавиться: продать в течение календарного года или отказаться от аренды. А если этого не произойдет, власти региона должны будут через суд принудить его исполнить закон.
Это прямо нарушает принцип свободы предпринимательства, уверены эксперты рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Честная и эффективная экономика", сообщила пресс-служба ОНФ.
В ходе общественного обсуждения "фронтовики" попросили не допустить принятия этих поправок и призвали наоборот всячески поддерживать КФХ. Ольга Башмачникова, вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, считает, что поправки минсельхоза РФ в очередной раз доказывают: в основе аграрной политики профильного министерства лежит крупный бизнес и его интересы.
Руководитель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс недоумевает: в законопроекте земельные ограничения касаются почему-то только фермерских хозяйств, для крупных сельхозпредприятий, у которых в обработке может быть и 800 тыс. гектаров, вводить ограничения никто не планирует. Собственно, непонятно, почему из числа сельхозтоваропроизводителей ограничения чиновники минсельхоза РФ хотят ввести только для КФХ.
В ОНФ говорят: российские агрохолдинги предпринимают многочисленные попытки расширить площади, используя целые команды юристов. Но теперь они могут вздохнуть спокойно: им на помощь пришел законопроект минсельхоза. Если он будет принят, крупным землевладельцам не надо будет тратить деньги на суды – отбирать у фермеров землю станет государство.
Вайс полагает, что последствия принятия этого закона могут быть весьма негативными. Возможно, появится много брошенных земель. Сегодня тысячи жителей края сдают фермерам в аренду паи и, соответственно, получают арендную плату. Завтра, после принятия закона, люди останутся без этого.
И совершенно неясно, как в случае принятия закона будут реагировать крупные фермерские хозяйства, если в регионе введут ограничение, скажем, в 2 тыс гектаров (пока ограничения не установлены), а весь сельхозбизнес — парк техники, база построен под 8 тыс. гектаров или больше?
Как правило, проблемы зарегистрировать новое ООО нет — это позволит уйти от ограничений. Но это породит целый комплекс проблем, которые надо будет оперативно решать, продолжает Вайс. К примеру, вновь созданное общество с ограниченной ответственностью будут иметь нулевую кредитную историю и не сможет получить кредиты в необходимом объеме. Встанет вопрос о переводе имущества с одного хозяйства на другое. И главное, зачем?
По словам Вайса, фермеры — наиболее устойчивая форма ведения сельхозпроизводства, при разумном подходе к ведению хозяйства они работают весьма успешно.
ОНФ уже обратится в правительство РФ с требованием не допустить принятия поправок.
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