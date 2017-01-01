"Они начали...": Белоруссия подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти

Белоруссия подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности и журналистами.
"Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — заявил президент Белоруссии. Он также сообщил, что вице-премьер Владимир Семашко в субботу поедет в Москву на продолжение переговоров по нефтегазовым вопросам, пишет ТАСС.
Александр Лукашенко,
президент Белоруссии:
Белоруссией ни один договор не нарушен. Россия пинает их и в хвост и в гриву. По нефти договорились поставлять 24 млн тонн, до 18 млн тонн сократили, затем до 16 хотят сократить... Но вы же подписали договор!
Белоруссия в прошлом году платила за российский газ по 107 долларов за тысячу кубов, а должны были платить 83. По словам Лукашенко, в России считают, что белорусы не доплатили и сократили поставки нефти. "Все там зашло в тупик", — сказал президент Белоруссии.
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