"Они начали...": Белоруссия подала в суд на РФ из-за сокращения поставок нефти

"Они начали в нарушение всех договоренностей резать нефть. Мы обратились в суд, будет судебное разбирательство", — заявил президент Белоруссии. Он также сообщил, что вице-премьер Владимир Семашко в субботу поедет в Москву на продолжение переговоров по нефтегазовым вопросам, пишет ТАСС.

Александр Лукашенко,

президент Белоруссии:

Белоруссией ни один договор не нарушен. Россия пинает их и в хвост и в гриву. По нефти договорились поставлять 24 млн тонн, до 18 млн тонн сократили, затем до 16 хотят сократить... Но вы же подписали договор!

Белоруссия в прошлом году платила за российский газ по 107 долларов за тысячу кубов, а должны были платить 83. По словам Лукашенко, в России считают, что белорусы не доплатили и сократили поставки нефти. "Все там зашло в тупик", — сказал президент Белоруссии.