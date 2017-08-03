ОНК: журналиста "Новой газеты" избил конвой после вердикта о депортации

"При перевозке из суда в СУВСИГ его оскорбляли матом, после чего сначала применили к нему электрошокер, два раза — в руку и верхнюю часть ног. Потом нанесли удар рукояткой электрошокера по левой лопатке, там большой синяк. При поступлении гематому отразили работники в журнале. Нам запретили сфотографировать синяк", — рассказал Евгений Еникеев.

Феруз рассказал правозащитникам, что конвоиры унижали его, называя лицом нетрадиционной сексуальной ориентации в нецензурной форме, пишет "Медуза".

Журналист "Новой газеты" Али Феруз (Худоберди Нурматов) — гражданин Узбекистана. Он несколько лет прожил в России без документов (по его словам, паспорт у него украли), но не обратился в посольство Узбекистана за их восстановлением, поскольку опасался преследования — по его словам, спецслужбы этой страны пытали его, добиваясь согласия на сотрудничество, после чего он сбежал в Россию.

Феруз подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища в России. 30 декабря 2016 года ему было отказано в этом, в феврале 2017-го решение было отменено. В мае 2017 года Ферузу во второй раз отказали в предоставлении убежища на территории России. Тогда источник РИА Новости в правоохранительных органах говорил, что он обязан уехать из России: "Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации".

В Узбекистане Феруз может быть фигурантом уголовного дела о вербовке людей в радикальные организации. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщали телеканал НТВ и РИА Новости. Якобы осужденный в России за терроризм житель Тамбовской области по имени Александр Никитин дал показания, что именно Феруз "вовлек его в экстремистскую деятельность". При этом в МВД России "Новой газете" сообщили, что Феруз "не совершал преступлений, не находился в розыске, никогда не числился в списках людей, подозреваемых в экстремизме или разделяющих радикальные идеи".

Вечером 1 августа Басманный суд Москвы постановил выдворить Али Феруза из России. Суд решил, что он нарушил правила пребывания в РФ. После этого Феруз совершил попытку самоубийства. "Новая газета" готовится обжаловать постановление Басманного суда. Нурматов подал апелляцию в суд и находится "в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование", сообщал редактор издания Дмитрий Муратов.

Профсоюз журналистов создал петицию в поддержку журналиста.