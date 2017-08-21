Онлайн-школа Puzzle English анонсировала новую программу обучения

Главное нововведение в "Методе Тичера" — система оценки уровня ученика, которая запоминает результаты и на их основании дает доступ на онлайн-занятия с преподавателем. Учитывается все — результаты уроков, тренировок и экзаменов.

Эффективность в занятиях с учителем в том, что он разбирает и объясняет допущенные ошибки. Поддерживается постоянная обратная связь и за счет этого не теряются уже полученные знания и навыки. Кроме того, только реальный преподаватель и ответственность перед ним могут мотивировать на учебу.

Коренное отличие методики от Skype-конференции и прочих уроков в реальном времени в том, что весь учебный процесс можно записать. Это позволяет анализировать и многократно возвращаться к пройденному материалу.

Проведение видеоуроков возложено на коммуникационную браузерную технологию webRTC. Все общение происходит внутри сайта Puzzle English и нет необходимости скачивать и устанавливать дополнительный софт или приложения.

Стоимость гибридного курса "самостоятельное обучение + видеоуроки" — от 3 до 5 тысяч рублей. Это намного дешевле и эффективнее почасового обучения в Skype с репетитором.

Сейчас продукт проходит бета-тестирование в закрытом режиме. Официальный запуск услуги для всех подписчиков сайта Puzzle English стартует 28 августа 2017 г.

Puzzle English основал в 2014 году бывший программист Яндекс Александр Антонов. За 3 года работы число подписчиков сайта достигло 4 миллионов человек, а новые продукты и возможности для продуктивного изучения английского способствуют постоянному увеличению количества пользователей.

Все сервисы Puzzle English существуют в виде мобильных приложений. По словам команды проекта, Puzzle English — это "курсы, которые идеально подойдут тем, кто давно хочет выучить английский, но не знает, с чего начать и как двигаться дальше".

Информация действительна на момент публикации. ClickMeeting Sp. z o.o., ул. Арконска,6 А4 80-387, г. Гданьск, ПОЛЬША (ul.Arkonska 6, A4 80-387 Gdansk, POLAND).