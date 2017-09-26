Оперную диву Максакову окатили водой в Киеве

Выступление оперной дивы Марии Максаковой на открытии элитного жилого комплекса "Бульвар фонтанов" в Киеве обернулось конфузом.
Организаторы решили запустить новые фонтаны в кульминационный момент выступления певицы. В этот момент подул сильный ветер и певицу буквально окатило водой. Максакова не стала останавливать выступление и допела песню до конца, пишет "Утро.ру".
Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что оперная дива в Киеве никому не нужна. "Жить она привыкла открыто, красиво и ярко, среди множества друзей. Рано или поздно ей захочется общаться, гастролировать, петь и даже, возможно, строить личную жизнь, которая так трагически оборвалась. Конечно, делать это она может не в Киеве, а только в России. Но принять ее Россия сможет только в том случае, если Маша откажется от всех сказанных сгоряча слов и таким образом отречется от своего мужа", — приводит слова Ксении Собчак портал "Дни.ру".
Однако Максакова не собирается возвращаться в Москву. На Украине она учредила собственный благотворительный фонд и занялась преподаванием академического вокала в Национальной академии, пишет ura.ru.
Ранее Мария Максакова, вдова расстрелянного в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила, что никогда не вернется в Россию.
Мужа певицы, беглого депутата Дениса Вороненкова, киллер застрелил в центре Киева 23 марта.
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