Оппозиционер Удальцов обиделся на Навального и поддержал присоединение Крыма

10 августа недавно освободившийся один из лидеров протестного движения 2011-12 годов Сергей Удальцов дал первую после выхода из заключения пресс-конференцию. Во время встречи с журналистами координатор движения "Левый фронт" не только рассказал о жизни за решеткой, но и поделился своими взглядами на современную политическую жизнь России.
О современной России
По мнению Удальцова, за те 4,4 года, что он провел в заключении, ситуация в стране не изменилась: "Бедные беднеют, богатые богатеют, ничего не изменилось". Поэтому, оппозиционер считает, что должен максимально активизировать и объединить левое движение и перезапустить "Левый фронт", пишет BBC.
Если в 2011-12 годах оппозиция была консолидирована, то теперь это единение разрушено, заявил Сергей Удальцов. Поэтому он предлагает оппозиционерам различных взглядов опять объединяться.
О Путине
К действующей власти Удальцов остался в оппозиции.
Сергей Удальцов,
координатор движения "Левый фронт":
Наш президент не хочет или не может поставить на место зарвавшуюся и зажравшуюся элиту.
Оппозиционер предлагает выдвинуть на выборах президента в 2018 году единого кандидата от левых сил. И готов разговаривать по этому поводу даже с лидерами СР и КПРФ Сергеем Мироновым и Геннадием Зюгановым.
О тюрьме
По словам Удальцова, в тюрьму его привели не только "провокация власти", но и "излишнее доверие к некоторым людям". Он считает, что потерял 4,5 года жизни, а теперь должен исправлять ошибки.
Тюрьму он назвал "санаторием "ноль звёзд" - не бьют и три раза кормят". По его словам, в тюрьме люди деградируют и ничего романтического в сидении в тюрьме нет.
О Крыме и Донбассе
Сергей Удальцов поддерживает решение жителей Крыма быть с Россией, а воевавших в Донбассе "за свой язык" назвал героями и братьями.
О Навальном
"Я не пойду митинговать за Навального", - сказал Удальцов, добавив, что готов протестовать против коррупции и других проблем, "а не пиарить Навального". Также оппозиционер рассказал, что Навальный в тюрьме ему не помогал.
Вспоминая события на Болотной площади, Удальцов раскритиковал оппозиционеров Алексея Навального и Илью Пономарева за их действия 6 мая 2012 года.
Сергей Удальцов,
координатор движения "Левый фронт":
Илья Пономарев бегал там и говорил прорывать оцепление. Я не понимаю, зачем он это делал. <...> Навальный зачем-то говорил, чтобы все садились у кинотеатра "Ударник". Это было странно, зачем подставлять людей под репрессии.
По словам Удальцова, действия его коллег по оппозиции вызывают у него подозрения, не действовали ли они "в связке с властью, которая с удовольствием перегородила проход на Болотной". По словам Удальцова, он намерен разобраться с тем, что произошло 6 мая.
Справка
В июле 2014 года Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были осуждены на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.
По версии следствия, при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе Удальцов и Развозжаев планировали массовые беспорядки по всей России. В основу уголовного дела лег фильм телеканала НТВ "Анатомия протеста-2" - в нем содержалась запись встречи с Таргамадзе. Из фильма следовало, что оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения.
Целью Таргамадзе, по версии обвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией. Удальцов же ездил по России с целью вербовки сторонников.
6 мая 2012 года, посчитал суд, из-за его действий случилась давка на Болотной площади во время митинга - Удальцов сел на землю, призывая других участников к сидячей забастовке. По мнению следствия, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.
Развозжаев вышел на свободу в апреле 2017 года. Всего по "болотному делу" были осуждены более 30 человек.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.