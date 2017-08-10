Оппозиционер Удальцов обиделся на Навального и поддержал присоединение Крыма

О современной России

По мнению Удальцова, за те 4,4 года, что он провел в заключении, ситуация в стране не изменилась: "Бедные беднеют, богатые богатеют, ничего не изменилось". Поэтому, оппозиционер считает, что должен максимально активизировать и объединить левое движение и перезапустить "Левый фронт", пишет BBC.

Если в 2011-12 годах оппозиция была консолидирована, то теперь это единение разрушено, заявил Сергей Удальцов. Поэтому он предлагает оппозиционерам различных взглядов опять объединяться.

О Путине

К действующей власти Удальцов остался в оппозиции.

Сергей Удальцов,

координатор движения "Левый фронт":

Наш президент не хочет или не может поставить на место зарвавшуюся и зажравшуюся элиту.

Оппозиционер предлагает выдвинуть на выборах президента в 2018 году единого кандидата от левых сил. И готов разговаривать по этому поводу даже с лидерами СР и КПРФ Сергеем Мироновым и Геннадием Зюгановым.

О тюрьме

По словам Удальцова, в тюрьму его привели не только "провокация власти", но и "излишнее доверие к некоторым людям". Он считает, что потерял 4,5 года жизни, а теперь должен исправлять ошибки.

Тюрьму он назвал "санаторием "ноль звёзд" - не бьют и три раза кормят". По его словам, в тюрьме люди деградируют и ничего романтического в сидении в тюрьме нет.

О Крыме и Донбассе

Сергей Удальцов поддерживает решение жителей Крыма быть с Россией, а воевавших в Донбассе "за свой язык" назвал героями и братьями.

О Навальном

"Я не пойду митинговать за Навального", - сказал Удальцов, добавив, что готов протестовать против коррупции и других проблем, "а не пиарить Навального". Также оппозиционер рассказал, что Навальный в тюрьме ему не помогал.

Вспоминая события на Болотной площади, Удальцов раскритиковал оппозиционеров Алексея Навального и Илью Пономарева за их действия 6 мая 2012 года.

Сергей Удальцов,

координатор движения "Левый фронт":

Илья Пономарев бегал там и говорил прорывать оцепление. Я не понимаю, зачем он это делал. <...> Навальный зачем-то говорил, чтобы все садились у кинотеатра "Ударник". Это было странно, зачем подставлять людей под репрессии.

По словам Удальцова, действия его коллег по оппозиции вызывают у него подозрения, не действовали ли они "в связке с властью, которая с удовольствием перегородила проход на Болотной". По словам Удальцова, он намерен разобраться с тем, что произошло 6 мая.

Справка

В июле 2014 года Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев были осуждены на 4,5 года колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков на Болотной площади в 2012 году.

По версии следствия, при финансовой поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе Удальцов и Развозжаев планировали массовые беспорядки по всей России. В основу уголовного дела лег фильм телеканала НТВ "Анатомия протеста-2" - в нем содержалась запись встречи с Таргамадзе. Из фильма следовало, что оппозиционеры обсуждали с ним финансирование протестного движения.

Целью Таргамадзе, по версии обвинения, была дестабилизация общественно-политической обстановки с целью мести Владимиру Путину за войну с Грузией. Удальцов же ездил по России с целью вербовки сторонников.

6 мая 2012 года, посчитал суд, из-за его действий случилась давка на Болотной площади во время митинга - Удальцов сел на землю, призывая других участников к сидячей забастовке. По мнению следствия, Удальцов планировал прорвать оцепление и организовать палаточный лагерь у Кремля.

Развозжаев вышел на свободу в апреле 2017 года. Всего по "болотному делу" были осуждены более 30 человек.