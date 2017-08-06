Опрос. А у вас есть несбыточные мечты?

Существует мнение, что мечта должна быть абсолютно безумной, нереальной, заведомо несбыточной, иначе это просто планы на завтра. Пожалуй, в этом что-то есть, ведь какой смысл просто мечтать о чем-то, если ты можешь начать действовать и достичь этого? Но в этом случае мечта неизбежно трансформируется в цель. А вот несбыточные желания, по сути, только зря занимают мысли. Но люди почему-то раз за разом возвращаются к этому.
"Маркер-Экспресс" решил узнать у своих читателей, о чем таком нереальном они грезят.
Мария Антонова,
учитель:
Я, например, хочу увидеть инопланетян. Или хотя бы летающую тарелку. И еще не отказалась бы в кино сняться. А одна, как я думала, несбыточная, мечта у меня сбылась: посмотреть, как ракету запускают!
Алена Веселова,
продавец-кассир:
Хочу на время попу 42-го размера и грудь четвертого одновременно, чтоб понять — перевесит или нет.
Игорь Васильев,
предприниматель:
Хочу обзавестись апартаментами в Москве. Сдавать их за приличную сумму, а самому жить на Гоа, качаться в гамаке, курить бамбук и больше ничего не делать.
Анастасия Солянкина,
фотограф:
Я хочу стать вампиром. Таким, как показывают в сериалах: чтобы можно было и днем ходить, и людей есть. Быть вечно молодой, сильной физически и очень быстрой.
Надежда Буркина,
мастер по наращиванию ногтей:
Хочу побывать на МКС. Увидеть Землю из космоса, поразиться ее красоте и одновременно ужаснуться тому, что я же в космосе, черт возьми!
Валентина Серова,
пенсионерка:
Хочу, чтоб народ не глупел, не спивался так стремительно. Чтобы больше было счастливых, здоровых, не злых.
Владимир Лебедев,
тату-мастер:
Хочу, чтобы земной шар был поделен на четыре сектора. В первом — всегда весна, во втором — лето, в третьем — осень, в четвертом — зима. Чтобы люди мигрировали по земле в зависимости от их предпочтений.
Екатерина Назарова,
сотрудник салона красоты:
Я хотела бы на недельку стать мужчиной, поменяться телами с кем-нибудь. Вот бы было прикольно.
Олеся Петрик,
воспитатель:
Я хочу, чтобы у каждого человека был индикатор настроения. Чтобы сразу было видно, у кого хорошее, у кого плохое. Так можно было бы корректировать свое поведение: например, не подходить к людям с просьбами, когда они злы и обижены на весь мир. Мы бы просто лучше понимали друг друга.
Максим Дацко,
водитель-экспедитор:
Хочу вернуться на пять лет назад и прожить лето-2012 еще раз.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.