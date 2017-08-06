Опрос. А у вас есть несбыточные мечты?

Существует мнение, что мечта должна быть абсолютно безумной, нереальной, заведомо несбыточной, иначе это просто планы на завтра. Пожалуй, в этом что-то есть, ведь какой смысл просто мечтать о чем-то, если ты можешь начать действовать и достичь этого? Но в этом случае мечта неизбежно трансформируется в цель. А вот несбыточные желания, по сути, только зря занимают мысли. Но люди почему-то раз за разом возвращаются к этому.

"Маркер-Экспресс" решил узнать у своих читателей, о чем таком нереальном они грезят. Мария Антонова,

учитель: Я, например, хочу увидеть инопланетян. Или хотя бы летающую тарелку. И еще не отказалась бы в кино сняться. А одна, как я думала, несбыточная, мечта у меня сбылась: посмотреть, как ракету запускают! Алена Веселова,

продавец-кассир: Хочу на время попу 42-го размера и грудь четвертого одновременно, чтоб понять — перевесит или нет. Игорь Васильев,

предприниматель: Хочу обзавестись апартаментами в Москве. Сдавать их за приличную сумму, а самому жить на Гоа, качаться в гамаке, курить бамбук и больше ничего не делать. Анастасия Солянкина,

фотограф: Я хочу стать вампиром. Таким, как показывают в сериалах: чтобы можно было и днем ходить, и людей есть. Быть вечно молодой, сильной физически и очень быстрой. Надежда Буркина,

мастер по наращиванию ногтей: Хочу побывать на МКС. Увидеть Землю из космоса, поразиться ее красоте и одновременно ужаснуться тому, что я же в космосе, черт возьми! Валентина Серова,

пенсионерка: Хочу, чтоб народ не глупел, не спивался так стремительно. Чтобы больше было счастливых, здоровых, не злых. Владимир Лебедев,

тату-мастер: Хочу, чтобы земной шар был поделен на четыре сектора. В первом — всегда весна, во втором — лето, в третьем — осень, в четвертом — зима. Чтобы люди мигрировали по земле в зависимости от их предпочтений. Екатерина Назарова,

сотрудник салона красоты: Я хотела бы на недельку стать мужчиной, поменяться телами с кем-нибудь. Вот бы было прикольно. Олеся Петрик,

воспитатель: Я хочу, чтобы у каждого человека был индикатор настроения. Чтобы сразу было видно, у кого хорошее, у кого плохое. Так можно было бы корректировать свое поведение: например, не подходить к людям с просьбами, когда они злы и обижены на весь мир. Мы бы просто лучше понимали друг друга. Максим Дацко,

водитель-экспедитор: Хочу вернуться на пять лет назад и прожить лето-2012 еще раз.