Опрос. А вам кредиты помогают?

Средний долг жителя Алтайского края по кредитам составляет 132 тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты Объединенного кредитного бюро после проведенного исследования.
В январе 2017 года жители края заняли у банков более 13 млрд. рублей. При этом люди стали чаще брать кредиты в иностранной валюте, а число просрочек уменьшилось. В настоящее время доля закредитованных людей в Алтайском крае составляет около 73%. Это достаточно серьезная цифра: фактически, семь человек из десяти в регионе имеют кредиты. "МЭ" решил узнать у своих читателей, считают ли они займы кабалой.
Елена Сергеева,
продавец-консультант:
Я регулярно беру кредиты на бытовую технику. Правда, сейчас не брала уже больше полугода — ну вроде нет острой необходимости. При этом у меня есть две кредитные карты, которые я погашаю без просрочек — считайте, пользуюсь без комиссии, плачу только за годовое обслуживание. С моей зарплатой только так можно выжить, к сожалению. Ее еще и постоянно задерживают. Кредит — это не зло, если им правильно пользоваться и соблюдать законодательство. Главное, не занимать деньги в микрофинансовых организациях, потому что это обдиралово.
Лидия Мокроусова,
косметолог:
Я брала кредиты всего три раза — на телефон, ноутбук и планшет. Правда, оформлены они были на моих родителей, потому что я была еще студенткой. Но я подрабатывала и выплачивала сама. Без кредитов я бы тогда вряд ли обошлась, так что эта возможность стала для меня благом. А сейчас просто нет необходимости брать. Но если надо будет, возьму и не постесняюсь. По-моему, возможность рассрочки платежей, пусть и с процентами — это шикарно.
Антон Янчук,
программист:
Слава богу, в кредитах не нуждаюсь. Однажды взял потребительский кредит в одном из популярных банков, несколько месяцев платил проценты. Как только появилась возможность погасить всю сумму долга, погасил, взял справку и закрыл счет. На этом мои отношения с кредитами закончились.
Марина Волобуева,
домохозяйка:
Нас кредиты очень гнетут. Брали однажды на покупку квартиры. Но знаю пару семей, которые из кредита в кредит живут и кредитными карточками платят. Мы лучше копить будем, но без кредита. Приемлю только на покупку недвижимости, на остальное можно напрячься и подкопить. Думаю, если у людей много кредитов, это значит, что они хотят жить лучше, чем могут себе позволить. В наше нестабильное время кредиты — это опасное занятие.
Николай Бабенко,
менеджер:
Я больше не беру кредиты, я недобросовестный заемщик. У меня долга тысяч на 300, и я их не плачу. Думаю, меня не найдут, ведь я сменил номер телефона и место жительства. И вообще все кредиты у банков застрахованы, так что я отдавать ничего не собираюсь. Но на своем опыте я убедился, брать в долг — это зло.
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