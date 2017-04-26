Опрос. А вам кредиты помогают?

Я брала кредиты всего три раза — на телефон, ноутбук и планшет. Правда, оформлены они были на моих родителей, потому что я была еще студенткой. Но я подрабатывала и выплачивала сама. Без кредитов я бы тогда вряд ли обошлась, так что эта возможность стала для меня благом. А сейчас просто нет необходимости брать. Но если надо будет, возьму и не постесняюсь. По-моему, возможность рассрочки платежей, пусть и с процентами — это шикарно.