Опрос. А вы чувствуете улучшения после ремонта дорог?

В результате в краевой столице на 10% снизилось число аварий, которые произошли в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог. В целом по региону снижение составило 4%. "МЭ" решил узнать у читателей, замечают ли они положительные изменения.

Иван Кузьмин,

автообозреватель:

В Алтайском крае самая разветвленная сеть дорог в России. Удивительно, но такое количество километров удается содержать в более-менее удовлетворительном состоянии. И в последние годы отремонтировали достаточно много трасс. Но проблемы, конечно, остаются. Власти развертывают сеть постов весового контроля, но нужно делать это быстрее. Перегруженные КамАЗы реально убивают дорогу. Сам видел, как новый участок трассы между Новокалманкой и Огнями в Усть-Калманском районе грузовики убили всего за одну весну. Есть проблемы и в Павловском районе. Грузовые машины один за другим везут свеклу на Черемновский сахарный завод через деревню Сараи. Едут по главной улице и поднимают пыль. Местным жителям пообещали заасфальтировать улицу, но пока этого не происходит.

Альберт Иванов,

владелец пекарни:

Я считаю, что ремонт дорог отрицательно сказывается на разнообразии человеческой жизни. Раньше я постоянно попадал в пробку по дороге домой. Теперь, когда расширили дорогу на Лесном тракте в Барнауле и открывают кольцо на Власихинской, я буду приезжать домой гораздо быстрее. Во-первых, не стало никакой интриги: гарантированно доезжаешь за полчаса. Во-вторых, в пробках я мог подумать о жизни, принять какие-то важные решения, а теперь на это у меня нет времени, потому что дом и на работе другие дела. Есть и другая проблема: на ремонте дорог наживаются подрядчики и чиновники. А на неотремонтированных дорогах наживаются люди, работающие в автомастерских и автомагазины. Мне как-то больше по душе последние. Так что я за "убитые дороги". С ними веселее.

Нина Матвиенко,

пенсионерка:

Разумеется, стало намного лучше. Наконец-то можно нормально доехать до Павловска. Наконец-то я не боюсь выплюнуть внутренние органы при поездке в Кемеровскую область из Заринска. Теперь наша трасса даже лучше кемеровской, это вообще нонсенс! Правда, есть там еще один небольшой проблемный участок, в районе Тогула, но я надеюсь, что в будущем году его доделают.