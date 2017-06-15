Опрос. Как вы обходитесь без горячей воды?

7 июня в Барнауле дали горячую воду половине горожан, живущих в домах по контуру ТЭЦ-3. С 19 июня по 12 июля без горячего водоснабжения окажется другая половина барнаульцев, которые относятся к ТЭЦ-2. Такая ситуация наблюдается в краевой столице каждое лето, когда сначала одна половина города завидует другой, а потом наоборот.
Коммунальщики заявляют, что испытания сетей на прочность с отключением воды — это обязательное условие подготовки инфраструктуры к работе в отопительный период. Пока, по их мнению, нет другого способа, который мог бы дать 100% данные о состоянии трубопровода. Тем не менее, даже в России существуют регионы, где горячую воду отключают не совсем, а дают ненадолго вечером для бытовых нужд. А на Западе вовсе в домах ставят индивидуальные тепловые узлы, которые на месте "готовят" горячую воду. Но в крае, к сожалению, воз и ныне там. "МЭ" решил узнать у читателей, как они переживают непростой период отключения горячей воды.
Олег Шапочкин,
владелец компании по ремонту компьютеров:
Сначала я мылся холодной водой, потом заработал ангину и начал пользоваться кипятильником. Еще ездил к родителям, у них есть душ и баня. Но вообще-то это все кажется мне дикостью, хотя я уже привык.
Евгений Макуха,
стилист:
Без горячей воды я могу существовать, но мне при этом очень грустно. Тазики и ковшик — это то, что как-то не ассоциируется с 2017 годом. Как в постапокалипсисе живем. В эти периоды я стараюсь чаще ходить в бассейн: там-то душ есть, и горячая вода тоже.
Дарья Караваева,
продавец в супермаркете:
А у меня горячей воды в принципе нет. Частный дом, все дела. Но есть водонагреватель, поэтому мне на все эти отключения глубоко плевать. Причем бойлер стоит не так уж и дорого, поэтому я не понимаю барнаульцев, которые каждое лето плачут, колются, но все равно едят этот кактус. А вот когда воду отключают совсем, становится плохо, но такое бывает крайне редко по причине аварий. И тогда нам обычно воду подвозят в бочке. Летом на такой случай у нас есть уличный душ, а зимой… зимой только терпеть и пользоваться тазиком.
Антон Попов,
полицейский:
Каждый раз, когда отключают горячую воду, я чувствую себя гладиатором. Знаете, они обтирались тряпками с маслом, потому что нормальную ванну могли себе позволить только богатые привилегированные сословия. Но у меня есть мощный кипятильник и вода из крана, поэтому я даже в лучшем положении. Так я себя утешаю. Подумываю купить водонагреватель к середине июня: как раз к отключению воды.
Алина Шушакова,
кондитер:
Моя подруга с детства жила в частном доме, где не было канализации и воды в доме. Вот где настоящая жесть. Чтобы помыться/постирать/помыть посуду нужно принести воды с колонки, потом отнести и вылить на помойку, туалет на улице. Потом родители поднапряглись и провели наконец коммуникации в дом. Она к тому времени уже училась, потом переехала к мужу. И она к отключениям горячей воды относится философски и не страдает. А я стараюсь брать с нее пример.
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