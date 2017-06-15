Опрос. Как вы обходитесь без горячей воды?

А у меня горячей воды в принципе нет. Частный дом, все дела. Но есть водонагреватель, поэтому мне на все эти отключения глубоко плевать. Причем бойлер стоит не так уж и дорого, поэтому я не понимаю барнаульцев, которые каждое лето плачут, колются, но все равно едят этот кактус. А вот когда воду отключают совсем, становится плохо, но такое бывает крайне редко по причине аварий. И тогда нам обычно воду подвозят в бочке. Летом на такой случай у нас есть уличный душ, а зимой… зимой только терпеть и пользоваться тазиком.