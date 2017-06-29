Опрос. А вы одалживаете деньги?

Говорят, если хочешь избавиться от человека, нужно одолжить ему денег. Зачастую эта поговорка работает, но в кризисные времена, как сейчас, мало кто стремится занимать. Благо, у людей есть возможность занять у банка.
Но банки, как известно, не привыкли "прощать" долги, и те, кто не имеет возможности рассчитаться, часто впутываются в новые кредиты. Так, за первые три месяца 2017 года 53% новых кредитов жители Алтайского края, потрачены на погашение старых долгов, сообщает Объединенное кредитное бюро. Глядя на такие данные, невольно думаешь: а не проще ли занять по-старинке, у кого-то? "МЭ" узнал у читателей, что они думают о долгах.
Светлана Насоленко,
повар:
Ой, я зареклась одалживать тем, кто по жизни бедовый: не может за квартиру заплатить, например. Плавали, знаем. Теперь даю столько, сколько не жалко подарить. Вернет — молодец, не вернет — ну и ладно, буду знать.
Олег Салага,
почтовый курьер:
Не люблю это очень, даже не могу внятно объяснить, почему. Наверное, просто неприятно ввязываться в отношения "кредитор-должник". Почти никогда не занимаю, а если сам одалживаю у кого-то, то только в исключительных случаях и буквально на несколько дней.
Алиса Прянкина,
официант:
Недавно оказалась в неприятной ситуации. Ко мне переехала знакомая, чтобы снимать напополам жилье. В итоге не отдает деньги за квартиру два месяца, и плюс я ей немного занимала на бытовые нужды. Платила хозяину жилья сама, потому что место хорошее, терять его не хочется. Теперь жду ее зарплаты, чтобы долг вернуть, так мне эти деньги нужны позарез. И она это знает прекрасно. Уже приняла решение с ней попрощаться в следующем месяце. Потому как жить вот в такой "кредит" меня вообще не устраивает. В отличии от нее.
Кристина Петерс,
эксперт-лингвист:
Такое случается, но крайне редко. Не люблю чувствовать себя должником. А в случае, если помогаю я, возникают неловкие моменты, потому что я смущаюсь просить у людей вернуть долги. Но ситуации бывают разные, и иногда приходится просить помощи или помогать кому-то. Если сумма небольшая и я уверена в возврате, то почему нет.
Наталья Ершова,
копирайтер:
В последнее время постоянно занимаю. "Кредиторов" чередую только, чтобы не казаться назойливой. Отдаю сразу же с зарплаты, а через полмесяца опять занимаю. А все потому, что зарплату нам вовремя не платят уже несколько лет. Так и живем: получим — и сразу отдаем.
Евгений Кисляков,
банковский служащий:
Я всегда стараюсь одалживать людям, если у меня есть возможность, потому что считаю, что нужно помогать друг другу. Если человек, попав в трудную ситуацию, знает, что ему помогут, ему потом проще из нее выпутаться. Сам я занимаю редко и обычно достаточно крупные суммы, потому что с мелкими расходами способен справиться сам. На этот случай у меня есть несколько друзей, для которых не проблема занять мне на пару месяцев несколько тысяч рублей. Я же в свою очередь отдаю все до копейки и вовремя, и жду такого же щепетильного отношения к этому от других.
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