Опрос. А вы одалживаете деньги?

Я всегда стараюсь одалживать людям, если у меня есть возможность, потому что считаю, что нужно помогать друг другу. Если человек, попав в трудную ситуацию, знает, что ему помогут, ему потом проще из нее выпутаться. Сам я занимаю редко и обычно достаточно крупные суммы, потому что с мелкими расходами способен справиться сам. На этот случай у меня есть несколько друзей, для которых не проблема занять мне на пару месяцев несколько тысяч рублей. Я же в свою очередь отдаю все до копейки и вовремя, и жду такого же щепетильного отношения к этому от других.