Опрос. А вы помогаете правоохранительным органам?

Я однажды помог скорее не полиции, а соседям. Лет 15 назад это было. В квартиру под нами ночью проникли воры — мы с братом заметили это, когда спускались на улицу. Тогда мобильных не было, и мы решили вызвать полицию с телефона-автомата. Возле ближайшего аппарата терся какой-то подозрительный тип, и мы ради безопасности прошли еще квартал и позвонили с другого. Благо, воры копошились долго и полицейские успели их задержать.