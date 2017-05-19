Опрос. А вы помогаете правоохранительным органам?

Полиция, прокуратура, Следственный комитет, МЧС, Росгвардия, ФСБ — это неполный перечень органов, на чьи плечи возложена обязанность по охране жизни, здоровья и прав граждан России. И зачастую выполнять эту функцию правоохранителям помогают бдительные и неравнодушные "штатские". То наркоторговца с закладкой "сдадут", то грабителя поймают и держат до приезда полиции.
Таких людей обычно не поощряют материально, а удостаивают письменной благодарности. Но, наверное, хорошие поступки совершают совсем не для того, чтобы получить медаль или какую-то выгоду. "Маркер-Экспресс" решил узнать у читателей, оказывали ли они когда-нибудь помощь правоохранителям.
Олег Башлыков,
водитель эвакуатора:
Я сам не помню, чтобы оказывал какую-то существенную помощь, а вот мой друг поймал автовора. Он тоже работает на эвакуаторе, и его "заказали" на вывоз авто, которые было под снегом и без колес. Другу это не понравилось, поэтому он отказал этому клиенту и позвонил в полицию. Злоумышленника поймали, а ему вручили грамоту.
Алена Прозорова,
детский психолог:
Насчет полиции не помню, по-моему, только они мне помогали, а не я им. Сумку однажды помогли вернуть, когда я ее забыла в электричке. А вот пожарным я один раз "стуканула". В лесу жгли костер в пожароопасный период, прямо в Ленточном бору, представляете? Ну я и позвонила 01. Обещали приехать и разобраться.
Евгений Лысиков,
бармен:
Я однажды помог скорее не полиции, а соседям. Лет 15 назад это было. В квартиру под нами ночью проникли воры — мы с братом заметили это, когда спускались на улицу. Тогда мобильных не было, и мы решили вызвать полицию с телефона-автомата. Возле ближайшего аппарата терся какой-то подозрительный тип, и мы ради безопасности прошли еще квартал и позвонили с другого. Благо, воры копошились долго и полицейские успели их задержать.
Ольга Канаткина,
продавец магазина разливных напитков:
Я сама сколько раз нажимала тревожную кнопку, когда буйные алкоголики приходят. Но это для собственной безопасности. А вот помочь преступника задержать удалось один раз. Грабитель заявился, хватанул с прилавка сдачу и был таков. Ну я за ним, кричу: "Помогите, грабитель!". На улице еще мужчина подключился к погоне. Короче, догнали, повалили, вызвали полицию. Было не очень приятно, конечно, но когда на него наручники надели, такую эйфорию испытала!
Мария Резникова,
пенсионерка:
В нашем подъезде периодически закладчики со спайсами бегают. Устали от них уже. Я регулярно, как появляются, в полицию звоню. У меня через глазок мусоропровод видно, они там прячут пакетики свои. В пункте полиции от моих звонков устали уже, наверное. Некоторых ловят зато. Чтоб они пропали все, наркодилеры треклятые.
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