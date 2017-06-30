Опрос. А вы посещаете местные праздники?

К своему стыду, не была ни на одном из новоиспеченных фестивалей, да что там — и на "старых" тоже не была! Не знаю, как так получилось, я вроде человек увлекающийся. Видимо, не тем. А вообще проблема в отсутствии своего транспорта. Нет машины, чтобы сесть и поехать, а на автобусе не всегда можно добраться до нужного места. Да еще некоторые праздники проходят по два дня, и где ночевать? Не под звездным небом же.