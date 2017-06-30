Опрос. А вы посещаете местные праздники?

Последние несколько лет в Алтайском крае много внимания уделяют туризму. В связи с этим власти учредили достаточно много новых местных праздников и фестивалей. Если раньше турист мог посетить в Алтайском крае только Шукшинский кинофестиваль и Рождественские чтения, то сейчас к ним добавились "Алтайская зимовка", "Цветение маральника" и "Алтайфест". Есть и более "мелкие": "Фестиваль вареника", "На Завьяловских озерах", "Сырная деревня" и другие.
Судя по отчетам организаторов, число людей, посещающих эти мероприятия растет. Но "Маркер-Экспресс" им на слово не поверил и решил самостоятельно убедиться в этом, расспросив своих читателей, интересует ли их такое времяпрепровождение.
Наталья Лаврова,
предприниматель:
Я каждый год посещаю "Алтайфест", там постоянно что-то новенькое устраивают. Еще была на "Алтайской зимовке", он оказался менее веселым — может, потому что зима. Но все равно было не скучно. "Фестиваль вареника" в Романовском районе очень понравился, но была тоже только один раз. Наелась вареников на несколько месяцев вперед! Очень вкусно было. Вообще я люблю такие тематические праздники, это очень правильное направление. Нужно развивать свою этническую культуру, это на поверку оказывается гораздо увлекательнее какой-нибудь Кадышевой на Дне города.
Алевтина Березова,
биолог:
К своему стыду, не была ни на одном из новоиспеченных фестивалей, да что там — и на "старых" тоже не была! Не знаю, как так получилось, я вроде человек увлекающийся. Видимо, не тем. А вообще проблема в отсутствии своего транспорта. Нет машины, чтобы сесть и поехать, а на автобусе не всегда можно добраться до нужного места. Да еще некоторые праздники проходят по два дня, и где ночевать? Не под звездным небом же.
Олег Леденев,
массажист:
Был я на парочке праздников таких, на "Цветении маральника" и на каком-то сырном празднике. Ну это, конечно, не "Нашествие". Не знаю, не вкатило мне. С одной стороны, было прикольно посмотреть на местный колорит, но с другой — нет размаха. Может, это пока, а дальше будет лучше. Не знаю. Но я люблю тусить, а не восхищаться красотой рододендрона.
Михаил Егоров,
пенсионер:
Я регулярно посещаю Шукшинский кинофестиваль и Рождественские чтения. Мне нравится тамошняя атмосфера, интересно послушать знаменитых людей, которые там бывают. Причем я посещаю мероприятия как в Барнауле, так и на родинах Шукшина и Рождественского. А все эти новоделы, прославляющие напитки и еду, как-то не по мне. Вот "Цветение маральника" имеет шансы на мое внимание, потому что посвящен прекрасной теме — экологии.
Эмма Бергер,
ветеринар:
Была однажды на фестивале "На Завьяловских озерах", по-моему, в первый год его проведения. Сам фестиваль не впечатлил, но впечатлили озера. Думаю, подобные мероприятия больше нужны для притяжения людей к месту, а не ради праздника. Поэтому развивать это направление надо, но и качество события тоже. Потому что многие ожидают увидеть не только озера, например, но и бурные гуляния.
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