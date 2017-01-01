Опрос: американцы не уверены, что Трамп сможет справиться с мировым кризисом

По данным опроса, граждане США пока скептически оценивают президентские качества республиканца Трампа. В том, что новый глава администрации США может урегулировать международные кризисы, уверены 46% американцев. А в том, что он в состоянии мудро использовать за рубежом вооруженные силы США и предотвращать какие бы то ни было скандалы из-за действий его собственного правительства, уверено 47% и 44% американцев соответственно.

Служба Гэллапа, которая проводила опрос, напоминает, что у Барака Обамы и Билла Клинтона, а также республиканца Джорджа Буша-младшего, все упомянутые показатели перед вступлением в должность были значительно выше.

Опрос провели 7-11 декабря методом случайной выборки среди 1028 американцев в возрасте 18 лет и старше в 50 штатах и федеральном округе Колумбия, на территории которого расположена столица США. Доля погрешности в его результатах составляет 4%.

Напомним, инаугурация Трампа пройдет 20 января. Именно с этого времени президент начнет отменять указы своего предшественника.