Опрос: более половины россиян не знают, что празднуют 12 июня

По данным социологов, только 49% опрошенных точно знают, что 12 июня отмечается День России — годовщина принятия декларации о государственном суверенитете (независимости). В прошлом году эта цифра составляла 44%.

32% респондентов считают, что в этот день Россия празднует День независимости. По словам 3% россиян, 12 июня отмечается годовщина принятия декларации о государственном суверенитете России.

До 2% сократилась доля опрошенных, полагающих, что 12 июня страна празднует годовщину выборов первого президента России. Каждый десятый (11%) не знает или затрудняется ответить, что праздную в этот день. Не считают 12 июня праздником 3% участников исследования, пишет znak.com.

Опрос проводился 19–22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.