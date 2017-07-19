Опрос: более половины россиян отметили влияние погоды на самочувствие

Изменение погоды этим летом заметили 58% опрошенных россиян и 63% из тех, кто отметил погодные аномалии, испытали их влияние на своем самочувствии. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Больше других влияние погоды на себе заметили женщины (67% от всех опрошенных женщин) и люди старше 60 лет (72% от всех опрошенных в этой возрастной категории). Доля среди мужчин составила 57%.
В возрастной категории от 18 до 24 лет мнения о том, что погода повлияла на самочувствие, придерживаются 45% опрошенных. Под влиянием погоды на себя россияне чаще понимают испортившееся настроение или самочувствие, реже — потерю урожая или прибыли, отметили социологи, пишет polit.ru.
В свою очередь, социологов ВЦИОМа поставили под сомнение связь самочувствия с погодными условиями. "Как понять человеку с плохим настроением — его подавленное состояние связано с дождями, или с голодом, или с одиночеством? Причин здесь могут быть десятки, и погода — лишь один из возможных факторов", — заявил аналитик центра Иван Леконцев, его слова цитирует РБК.
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