Опрос: более 80% россиян ощущают себя счастливыми

Счастливыми себя этим летом ощущают 84% россиян, что почти повторяет рекордный уровень весны 2017 года, говорится в материалах опроса ВЦИОМ, пишет РИА Новости.
Основным фактором счастливой жизни остается семейный очаг: 33% россиян делает счастливым наличие семьи, еще 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (22%) залогом счастья является хорошее самочувствие — свое и близких. Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%). Еще по 5% не ощущают себя счастливыми из-за плохого состояния здоровья и безработицы.
В марте-апреле уровень счастья россиян, согласно данным ВЦИОМ, достиг исторического максимума в 85%.
"Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение — не единственный фактор, определяющий настроение людей", — отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 29 июня — 1 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1800 респондентов, пишет bfm.ru.
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