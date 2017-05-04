Опрос: большинство россиян гордится своей страной

Подавляющее большинство россиян испытывает гордость за свою страну. Самыми достойными поводами для этого люди считают природные богатства России, ее историю, культуру и армию. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные "Левада-Центра".
"Семьдесят пять процентов опрошенных гордятся тем, что они россияне. Сорок процентов главным достоинством России считают природные богатства и историю, 37% — армию, еще 29% — отечественную культуру", — пишет газета.
Согласно данным опроса, 67% граждан испытывают гордость за свою страну (в 2015 году таких был 71%). Однако по данным газеты, число тех, кто не испытывает гордости: если в октябре 2014 года их было 18%, то сейчас — 25%.
Наименее популярными поводами для гордости за страну стали система здравоохранения (2%), система российского образования (5%) и экономические успехи (3%).
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