Опрос: большинство россиян гордится своей страной

"Семьдесят пять процентов опрошенных гордятся тем, что они россияне. Сорок процентов главным достоинством России считают природные богатства и историю, 37% — армию, еще 29% — отечественную культуру", — пишет газета.

Согласно данным опроса, 67% граждан испытывают гордость за свою страну (в 2015 году таких был 71%). Однако по данным газеты, число тех, кто не испытывает гордости: если в октябре 2014 года их было 18%, то сейчас — 25%.

Наименее популярными поводами для гордости за страну стали система здравоохранения (2%), система российского образования (5%) и экономические успехи (3%).