Фотофакт. Лысый Киркоров шокировал подписчиков Instagram

Филипп Киркоров поразил поклонников своей лысой головой — он разместил фото на своей странице в Instagram.
Под новой фотографией Филипп Киркоров поинтересовался у подписчиков он это или нет. У многих поклонников певца его лысая голова и отсутствие бороды вызвала ассоциацию с актером Константином Райкиным. Также не менее популярными стали и варианты "Фантомас" и "Иосиф Пригожин".
Но подписчики признались, что будут любить Киркорова в любом виде, но прежняя прическа куда больше подходит к имиджу певца.
Вмешательство Photoshop во внешность Филиппа Киркорова вычислили несколько внимательных подписчиков — пользователи Instagram заметили крестообразный курсор возле головы российского исполнителя, который возникает во время выделения областей в графическом редакторе, пишет informing.ru.
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