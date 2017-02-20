Фотофакт. Лысый Киркоров шокировал подписчиков Instagram

Под новой фотографией Филипп Киркоров поинтересовался у подписчиков он это или нет. У многих поклонников певца его лысая голова и отсутствие бороды вызвала ассоциацию с актером Константином Райкиным. Также не менее популярными стали и варианты "Фантомас" и "Иосиф Пригожин".

#Я или не #Я? Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Фев 20 2017 в 12:34 PST

Но подписчики признались, что будут любить Киркорова в любом виде, но прежняя прическа куда больше подходит к имиджу певца.

Вмешательство Photoshop во внешность Филиппа Киркорова вычислили несколько внимательных подписчиков — пользователи Instagram заметили крестообразный курсор возле головы российского исполнителя, который возникает во время выделения областей в графическом редакторе, пишет informing.ru.