Опрос. Как вы отдыхаете в непогоду?

Сибиряки ждут лета с сентября по май, чтобы наконец окунуться в теплую воду рек и озер и согреться под палящим солнцем. В этом году по-настоящему жарких дней было не так много, как хотелось бы. Июль и вовсе был дождливым, хотя ему полагается быть самым жарким летним месяцем.
Мы решили узнать у жителей края, не поехавших в отпуск на море, как они справляются с грустью в дождливые дни.
Анастасия Миланенко,
дизайнер:
Пью красное вино, заедаю виноградом и читаю. И смотрю фильмы и сериалы.
Игорь Божков,
арендодатель:
Мы в такое время ходим в музеи и "Макдональдс" с ребенком. В бассейн еще ходили, когда сильно купаться хотелось.
Нина Мокроусова,
пенсионерка:
Траву в огороде рву! Не успеваю на одном конце выдрать, на другом уже растет. Какой уж тут отдых. Так, шашлыки пару раз жарили, пока дождя не было.
Диана Белугина,
домохозяйка:
Мы в Горный всей семьей ездили. Там и в дождь красиво. Надели резиновые сапоги, гидрокостюмы и вперед справляться по Катуни. На лошадях скакали, шашлыки жарили, в бане парились, по горам лазили. Пару раз промокли, но даже не простыли. И остались всем довольны.
Евгений Рыбаков,
программист:
Меня этим летом захватил сильный ливень во время сплава по Чарышу. Я надел дождевик, взял спиннинг и пошел рыбачить. Почти сразу начало клевать. За короткий промежуток времени мне удалось поймать семь хариусов. Потом дождь кончился, и я уже никого не смог поймать. Эту рыбу мы позже пожарили на костре. Было невероятно вкусно. Я это все к тому, что неважно, какая за окном погода — важно, какой ты человек и умеешь ли ты сам себя развлечь.
Алексей Медяков,
сотрудник мастерской ремесел:
У меня недавно появилось хобби — гончарное дело. Все свободное время я отдаю ему. Так что мне все равно, какая за окном погода. Даже хорошо, что дождь — это умиротворяет.
Мария Копейкина,
фотограф:
Я в свободное время разучиваю новые песни на гитаре. Скоро у сестры день рождения, мы с ней планируем закатить домашний концерт. На трех языках петь будем. И у меня ни минуточки нет для того, чтобы пойти купаться. Так что дождик — это даже хорошо, соблазна нет.
Александр Герасимов,
юрист:
Я активно катаюсь на велосипеде. Даже дождь меня не останавливает. В ливень, конечно, остаюсь дома и грущу, но если моросит — это не проблема.
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