Опрос. Как вы отдыхаете в непогоду?

Меня этим летом захватил сильный ливень во время сплава по Чарышу. Я надел дождевик, взял спиннинг и пошел рыбачить. Почти сразу начало клевать. За короткий промежуток времени мне удалось поймать семь хариусов. Потом дождь кончился, и я уже никого не смог поймать. Эту рыбу мы позже пожарили на костре. Было невероятно вкусно. Я это все к тому, что неважно, какая за окном погода — важно, какой ты человек и умеешь ли ты сам себя развлечь.