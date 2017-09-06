Опрос. Как вы относитесь к своей работе?

— Всю жизнь в этой профессии, а так серьезно даже не задумывался, как я отношусь к работе. Скажу так: саму работу люблю и много чего о ней знаю. При кажущейся простоте это труд требует не только физических, но и умственных усилий. И травму получить можно. Но когда люди тебя благодарят за, скажем, качественно сваренное отопление, когда у них после нескольких лет холода в квартире наконец становится тепло — в такие моменты понимаешь, что ты на своем месте. А вот организации, в которых я работал, нравились не все. Бывало, бригадиры гаденькие попадались, или коллектив не по душе был. Одно время я даже уходил просто калымить. Сейчас тружусь в хорошем месте, все нравится. У нас в бригаде даже собака своя есть. Недавно всем коллективом щенков пристраивали. В общем, важно, чтобы не только сам процесс труда нравился, но и рабочая атмосфера была хорошая.