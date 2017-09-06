Опрос. Как вы относитесь к своей работе?

Считается, что работа должна быть такой, чтобы человек не успевал следить за временем. А лучшая работа — это делать то, что действительно нравится. В нашей стране, к сожалению, люди больше жалуются на свою работу, а довольные своим положением предпочитают не хвастаться. "Маркер-Экспресс" нашел среди своих читателей и тех, и других. Мы попросили людей рассказать, за что же все-таки они любят или не любят свою работу.
Марина Афанасьева,
бухгалтер:
— Я вот устаю сильно в последнее время и ругаюсь иногда: "Да пропади она пропадом!" Но все равно моя работа мне нравится. Нравится считать, нравится, когда сходится все. Нравится, что работа с цифрами, а не с людьми — не люблю я их.
Олег Караваев,
сварщик:
— Всю жизнь в этой профессии, а так серьезно даже не задумывался, как я отношусь к работе. Скажу так: саму работу люблю и много чего о ней знаю. При кажущейся простоте это труд требует не только физических, но и умственных усилий. И травму получить можно. Но когда люди тебя благодарят за, скажем, качественно сваренное отопление, когда у них после нескольких лет холода в квартире наконец становится тепло — в такие моменты понимаешь, что ты на своем месте. А вот организации, в которых я работал, нравились не все. Бывало, бригадиры гаденькие попадались, или коллектив не по душе был. Одно время я даже уходил просто калымить. Сейчас тружусь в хорошем месте, все нравится. У нас в бригаде даже собака своя есть. Недавно всем коллективом щенков пристраивали. В общем, важно, чтобы не только сам процесс труда нравился, но и рабочая атмосфера была хорошая.
Анастасия Смазнева,
дизайнер:
— Люблю. Потому что есть, за что любить. Хорошо платят, нет дресс-кода, лояльное руководство, свободный график, очень интересная аналитическая работа, регулярные премии и отличный коллектив.
Лидия Золотарева,
домохозяйка:
— Меняла работу не раз — не нравится ничего. То, что приносит моральное удовлетворение, обычно требует огромных физических и духовных затрат, но не приносит денег. То, что приносит мало-мальский доход, не приносит морального удовлетворения. А по-настоящему я счастлива, когда пеку пироги и блины для мужа и детей. Так что теперь сижу дома и называюсь гордо — домохозяйка. Хотя, кто знает, может заведу себе аккаунт в Инстаграме и начну печь на заказ, сейчас много кто так делает.
Елена Прокина,
секретарь:
— Сегодня по дороге на работу как раз об этом думала. Нет, не люблю. Поначалу нравилось, а теперь сплошная рутина. Устроилась для получения опыта, чтобы в дальнейшем пойти на более высокооплачиваемую и интересную работу.
Анатолий Лымарев,
фермер:
— Обожаю свой труд. С детства знаю, как обращаться с животными, чем они могут болеть и как их лечить. С мамой вместе варили сыр, сепарировали молоко, делали колбасу. Теперь вот с женой этим занимаемся, кое-что продаем. Люди охотно берут и хвалят, ведь домашняя еда с магазинной ни в какое сравнение не идет. А мы стараемся к своему делу подходить с душой.