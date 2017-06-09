Опрос. Как вы планируете провести лето?

Этим летом я собираюсь выполнить одно важное дело — сменить фамилию. Дело в том, что мой отец ушел, когда мама была беременна. Она вышла замуж за другого человека и после рождения мне дали его фамилию. Она мне никогда не нравилась. Когда я подрос, мне рассказали, что я ношу чужую фамилию, и я понял, что хочу ее сменить. Но мама хочет, чтобы я остался Соботкой, и фамилию отца скрывает. Отчим тоже против. Ну а что это за фамилия? Как субботка или собачка, прямо фу. Если я так и не узнаю фамилию отца, просто возьму любую другую. Цветочкин, например. А что? По-моему, звучит!