Опрос. Как вы планируете провести лето?

С мая месяца россияне начинают задаваться вопросом: как провести лето с пользой, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенное время. Люди строят планы, намечают графики отпусков. И каждый раз у подавляющего числа "планировщиков" из всего списка выполнено один-два пункта, в лучшем случае три. А все потому, что за то время, пока тепло, хочется успеть все и сразу.
Надеясь на то, что в этот раз у читателей точно получится воплотить свои планы в жизнь, "Маркер-Экспресс" решил узнать, как они проведут это лето.
Екатерина Боженова,
консультант медицинского центра:
Я бы с удовольствием все лето провела в деревне. Когда там жила, меня бесили эти грядки, картошка, а сейчас почти каждые выходные мотаюсь из душного города домой. Но отпуск, как известно, длится всего 28 дней. Почти весь его я и отгуляю на грядках и деревенской речке. Надеюсь, загорю лучше, чем коллеги в Таиланде.
Анатолий Егоров,
старший программист:
Этот вопрос доставляет мне боль. Все лето мне придется работать, а в отпуск я пойду в ноябре. А все потому, что офис заполонили яжматери, которые везут своих детей на отдых. Бесит.
Алена Дерман,
ветеринар:
Мечтаю съездить в отдаленные районы Горного Алтая — Кош-Агачский, Усть-Коксинский. Поближе я уже все обшарила, а вот туда еще не добиралась. А природа там — аж дух захватывает! Ни с какой заграницей не сравнить.
Константин Матюшин,
ведущий праздников:
Я, скорее всего, останусь в Барнауле. Отдохну летом всего две недели — в одну из них гости приедут ко мне, а в другую гости поеду сам. К бабушке в дедушкой в деревню скатаюсь повидаться. А так планирую купить велосипед и гонзать по Ленточному Бору. А что, там хорошо, красиво. На пляж еще планирую ходить, который в парке спорта имени Смертина открылся. В Павловске на водохранилище точно несколько раз побываю. В общем, постараюсь вести максимально активный образ жизни. И жир сгоню, и на то, что бесцельно провел время, жаловаться не буду.
Евгений Соботка,
парикмахер:
Этим летом я собираюсь выполнить одно важное дело — сменить фамилию. Дело в том, что мой отец ушел, когда мама была беременна. Она вышла замуж за другого человека и после рождения мне дали его фамилию. Она мне никогда не нравилась. Когда я подрос, мне рассказали, что я ношу чужую фамилию, и я понял, что хочу ее сменить. Но мама хочет, чтобы я остался Соботкой, и фамилию отца скрывает. Отчим тоже против. Ну а что это за фамилия? Как субботка или собачка, прямо фу. Если я так и не узнаю фамилию отца, просто возьму любую другую. Цветочкин, например. А что? По-моему, звучит!
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