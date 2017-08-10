Опрос. Какие скульптуры должны быть в популярных для туристов местах?

В последнее время в алтайском городе-курорте Белокурихе расплодились странные памятники: то гигантский байкерский топор установят, то перьевую ручку, то прищепку, то плюкмобиль. К сожалению, не всегда понятно, какое отношение имеют эти арт-объекты к месту, где они находятся, и какую в итоге ценность они несут.
"МЭ" решил спросить читателей, нужны ли популярным местам и людям, которые их посещают, такие памятники.
Александр Деринг,
архитектор:
В последнее время действительно стало появляться много китча. Это от низкой культуры и неразвитости вкуса у заказчиков такой скульптуры. Китч есть везде по всему миру. Но в центрах городов и в таких курортных зонах ставить скульптуры без художественного совета обычно не принято, пусть даже это на частной территории и заказчик — частное лицо.
Елена Балабина,
художник:
Я думаю, их ставят чтобы туристов завлечь. Эти арт-объекты скорее играют роль фотозоны, и не призваны нести какую-то идею в массы. Тем более, в Белокурихе немного мест, где можно погулять, город маленький. А это хоть какое-то разнообразие. Но некоторые объекты, кстати, даже немного вредят. Например, возле байкерского топора на трассе в сторону Белокурихи-2 постоянно останавливаются машины и создают аварийную ситуацию. А еще там есть машины в скале, и туристы мешают, когда паркуются на обочине и лезут на гору. Но все-таки уж лучше это, чем совсем ничего.
Алена Чугунова,
костюмер:
Мне кажется, в современном мире у скульпторов довольно мало возможностей зарабатывать нормальные деньги. И если он может себя прокормить, делая такие вот арт-объекты, которые, в сущности, никому не вредят, - почему бы и нет. А вот заработав на таких вещах, скульптор, возможно, в итоге обратит внимание на что-то более утонченное и осмысленное, что отзовется в сердцах людей и увековечит его имя. А когда ему, простите, есть нечего, он и будет лепить все, что угодно, лишь бы выжить.
Евгений Мишечкин,
искусствовед:
Да, это откровенный лубок. И меня в свое время коробили такие вот "арт-объекты". А потом я обратил внимание, что возле них всегда кто-то тусуется, фотографируется. И тогда я подумал: "Ну раз это нравится людям, значит, оно имеет право на существование". Кто мы вообще такие, чтобы решать, стоять гигантской прищепке на этом месте или нет? Это должны решать люди, владеющие данной территорией, или специалисты с соответствующим образованием.
Вячеслав Парусинов,
историк:
Белокуриха — город с небогатой историей, и уж тем более нет никакой истории у ее новой части, где и "растут" такие арт-объекты. В самой Белокурихе, например, есть памятник министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому, который многое сделал для развития города. Здесь все понятно и вопросов нет. То же самое с памятниками артековца и оленям — всем понятно, почему они тут находятся. А в новых местах надо чем-то завлекать народ, кроме природы. Вот и лезут из кожи вон. По мне, так лучше бы памятник Паустовскому поставили, он все-таки жил в этом городе.
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