Опрос. Какие скульптуры должны быть в популярных для туристов местах?

Белокуриха — город с небогатой историей, и уж тем более нет никакой истории у ее новой части, где и "растут" такие арт-объекты. В самой Белокурихе, например, есть памятник министру среднего машиностроения СССР Ефиму Славскому, который многое сделал для развития города. Здесь все понятно и вопросов нет. То же самое с памятниками артековца и оленям — всем понятно, почему они тут находятся. А в новых местах надо чем-то завлекать народ, кроме природы. Вот и лезут из кожи вон. По мне, так лучше бы памятник Паустовскому поставили, он все-таки жил в этом городе.