Опрос. Какое наказание для коррупционеров вы считаете справедливым?

Люди вспомнили более крупные коррупционные скандалы, в частности, дело "Оборонсервиса", где фигуранты получили минимальное наказание (Анатолий Сердюков амнистирован, Евгения Васильева просидела 2,5 года под домашним арестом, 1,5 месяца в СИЗО и один месяц в колонии), а хищения были многомиллионные, плюс брали прямиком из кармана государства, а не у других людей. "Маркер-Экспресс" решил продолжить эту жаркую дискуссию и спросить у читателей, какой наказание для мздоимцев им кажется соразмерным тяжести совершенного преступления.

Анатолий Важенин,

слесарь:

Наверное, рубить пальцы. Топором и без наркоза. Но кто же нам позволит принять такой закон? Наша страна — участница конвенции против пыток, и вообще у нас тут типа гуманизм.

Михаил Зубов,

пенсионер:

Телесные наказания вернуть надо и публично пороть на площади. Ну и имущество конфисковывать, само собой. Да еще общественные работы впаять, чтобы потрудился на благо государства за МРОТ.

Софья Кириллова,

менеджер ресторана:

В качестве наказания за взятку могу предложить поражение в некоторых имущественных (запрещать владеть чем-то) и политических правах, включая близких родственников. Можно высылать их на работу в дотационные регионы или осваивать просторы Севера и Дальнего Востока, за минимальную оплату труда.

Никита Андреев,

таксист:

Вор должен сидеть в тюрьме и точка. Для чиновников с липкими руками и большими карманами реальное наказание в колонии с убийцами и разбойниками — самая тяжкая пытка.

Евгений Ямочкин,

юрист:

Я не отношусь с ненавистью к преступлениям коррупционной направленности. Вот за преступления против личности, я считаю, нужно карать по всей строгости. А за взятки, по-моему, сажать в тюрьму вовсе не обязательно. Гораздо эффективнее назначить штраф, многократно превышающий размеры взятки, чтобы человек потом работал на этот штраф. Само собой, следует конфисковывать все имущество в счет государства, кроме единственного жилья.

Варвара Полякова,

библиотекарь: