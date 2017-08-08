Опрос. Какое наказание для коррупционеров вы считаете справедливым?

18 июля в Барнауле вынесли приговор бывшему вице-губернатору Алтайского края Юрию Денисову и его супруге за взяточничество. Экс-чиновник получил восемь лет и один месяц лишения свободы со штрафом 4,5 млн рублей, а его жене достался условный срок в пять лет и один месяц со штрафом 1,7 млн рублей. Многие не ожидали такого приговора и сочли его довольно суровым, а само дело — "показательной поркой".
Люди вспомнили более крупные коррупционные скандалы, в частности, дело "Оборонсервиса", где фигуранты получили минимальное наказание (Анатолий Сердюков амнистирован, Евгения Васильева просидела 2,5 года под домашним арестом, 1,5 месяца в СИЗО и один месяц в колонии), а хищения были многомиллионные, плюс брали прямиком из кармана государства, а не у других людей. "Маркер-Экспресс" решил продолжить эту жаркую дискуссию и спросить у читателей, какой наказание для мздоимцев им кажется соразмерным тяжести совершенного преступления.
Анатолий Важенин,
слесарь:
Наверное, рубить пальцы. Топором и без наркоза. Но кто же нам позволит принять такой закон? Наша страна — участница конвенции против пыток, и вообще у нас тут типа гуманизм.
Михаил Зубов,
пенсионер:
Телесные наказания вернуть надо и публично пороть на площади. Ну и имущество конфисковывать, само собой. Да еще общественные работы впаять, чтобы потрудился на благо государства за МРОТ.
Софья Кириллова,
менеджер ресторана:
В качестве наказания за взятку могу предложить поражение в некоторых имущественных (запрещать владеть чем-то) и политических правах, включая близких родственников. Можно высылать их на работу в дотационные регионы или осваивать просторы Севера и Дальнего Востока, за минимальную оплату труда.
Никита Андреев,
таксист:
Вор должен сидеть в тюрьме и точка. Для чиновников с липкими руками и большими карманами реальное наказание в колонии с убийцами и разбойниками — самая тяжкая пытка.
Евгений Ямочкин,
юрист:
Я не отношусь с ненавистью к преступлениям коррупционной направленности. Вот за преступления против личности, я считаю, нужно карать по всей строгости. А за взятки, по-моему, сажать в тюрьму вовсе не обязательно. Гораздо эффективнее назначить штраф, многократно превышающий размеры взятки, чтобы человек потом работал на этот штраф. Само собой, следует конфисковывать все имущество в счет государства, кроме единственного жилья.
Варвара Полякова,
библиотекарь:
Нужно учитывать "высоту полета" чиновника. А вообще это должен решать народный суд в широком смысле этого слова. И законы для коррупционеров должны быть настолько жесткими, чтобы неповадно было другим. И народ видел, что они понесли справедливое наказание. Но в настоящее время коррупция непобедима, как мафия. И все-таки бороться с ней надо. Иначе народ задохнется от несправедливости и нищеты.
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