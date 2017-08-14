Опрос: каждый шестой россиянин чувствует себя обеспеченным

Каждый шестой житель России считает себя обеспеченным и это максимальный показатель за последние пять лет, сообщается в исследовании НИУ ВШЭ "Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие".
Однако эксперты говорят, что радоваться пока нечему.
Исследователи подчеркивают, что 17% граждан РФ назвали себя обеспеченными, это на 5 процентов больше, чем в мае 2016 года. Причислили себя к бедным 20% участников исследования, что на один процентный пункт меньше, чем полгода назад, пишут "Известия".
"Ситуация на рынке труда стала чуть более благоприятной: распространенность случаев снижения оплаты труда или ее несвоевременной выплаты снизилась, работодатели стали реже переводить сотрудников на неполное рабочее время", — отмечается в исследовании.
72% россиян продолжают придерживаться стратегии экономии, сокращая расходы на одежду, обувь и отдых. При этом стали больше тратить денег на образование и лекарства, пишет ura.ru.
Реально в РФ обеспеченных людей больше, чем 17%, считает замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он объясняет это тем, что зачастую обеспеченные люди не признаются в этом. "Нам есть к чему стремиться. Средний класс — это основа устойчивого общества", — отмечает Миронов. В пример он приводит западные страны, где большая часть граждан считает свои доходы вполне высокими. Так, в Австралии средний класс составляет 2/3 населения, в Европе — 60%, а в США — 40%.
Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отметила, что российская экономика справилась с падением цен на нефть и санкциями Запада, пишет RT.
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