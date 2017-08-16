Родители "пьяного мальчика" отказалась от эксгумации

"Мы отказались от проведения процедуры эксгумации. Нет достоверных сведений о том, что она что-то даст, а подвергать семью такому психологическому испытанию было бы излишним", — сказал юрист.

Данильченко напомнил, что по делу о халатности назначена комплексная экспертиза, к которой привлечено множество экспертов для выяснения причины попадания алкоголя в кровь мальчика. Результаты должны быть готовы в ближайшее время, пишет polit.ru.

26 июля расследование резонансного уголовного дела о ДТП в Балашихе, жертвой которого стал 6-летний мальчик, было завершено. 31-летнюю жительницу Балашихи Ольгу Алисову, сбившую ребенка во дворе дома, обвинили по ч. 3 ст. 264 УК России "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ранее отца "пьяного" мальчика из Балашихи Романа Шимко признали потерпевшим по делу о халатности экспертов, давших заключение о присутствии в организме его погибшего сына Алексея алкоголя.

Следователь Следственного комитета России (СКР) взял подписку о неразглашении материалов уголовного дела "о халатности" экспертов в отношении Романа Шимко — отца "пьяного" мальчика, погибшего в Балашихе.

Также сообщалось, что первая экспертиза по делу сбитого в Балашихе мальчика была проведена с грубыми нарушениями, заявили в коллегии адвокатов Павла Астахова, специалисты которой занимаются защитой интересов отца ребенка.