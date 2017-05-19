Опрос: подавляющее большинство россиян никогда не отдыхали за границей

Так, в Турции ни разу не проводили отпуск 81% опрошенных россиян. Более двух раз там были всего 3% респондентов, а в этом году поедут туда отдыхать не более 3%. 22% респондентов оговорились, что "возможно когда-нибудь" поедут в эту страну. Данные опроса, в котором участвовали 1,6 тысяч человек из 64 регионов России приводят "Известия".

Никогда не проводили отпуск в Египте 88% россиян, при этом ехать туда даже не собираются 68% респондентов, еще 23% не исключили своей поездки в эту страну.

На Кипре никогда не отдыхали 96% опрошенных. Лишь один раз посетили остров 3% респондентов, постоянно выбирают Кипр местом отдыха 1% россиян. Нежелание посещать остров высказали 67% респондентов, еще 24% — не исключают, что посетят Кипр. В этом году туда купят путевки 2—3% из опрошенных россиян.

Такой же процент (96%) никогда не были в Испании, не хотят туда ехать 67%, и только 24% — может быть, поедут. Отправятся на пляжи страны в этом году готовы 3-4% опрошенных. Ни разу не бывали в Греции 94% респондентов. Возможность посетить эту страну допускают 24% россиян, 68% — туда даже не собираются. В Таиланде ни разу не были 93% респондентов, не желают там отдыхать 67%, рассматривают вариант отдыха в стране 24% россиян. еще 4% заявили, что в этом году проведут там отпуск.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), согласно результатам исследования, никогда не отдыхали 96% граждан России, причем 70% даже не планировали этого делать, 22% испытывают сомнения, стоит ехать туда или нет.

Более половины граждан РФ предпочитают путешествовать внутри страны, рассказал газете вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. "Один Сочи сейчас принимает 6,5 млн человек — в два раза больше, чем все турецкие курорты до кризиса прошлого года. В лучшие годы в Турции отдыхало около 3 млн россиян", — отметил Базыкин.

Эксперт уточнил, что 72% россиян даже не имеют загранпаспортов. Эксперты отрасли также говорят о том, что после падения курса рубля ездить за границу, особенно в Европу, стало дорого, а с другой стороны стали муссироваться разговоры о том, что находиться там стало опасно, поэтому граждане не особенно рвутся в зарубежные поездки, пишет ura.ru.