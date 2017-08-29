Опрос: россияне назвали идеальный возраст для семейной жизни

Оптимальный возраст женитьбы — 27 лет для мужчин и 23 года для женщин. Эти значения являются средними, исходя из ответов россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
78% среди всех опрошенных отдают предпочтение официальному браку (87% — среди женатых, 64% — среди холостых, 51% — среди проживающих вместе без штампа в паспорте). Еще 12% не смущает совместная жизнь со второй половинкой без регистрации.
В группе от 60 лет и старше сожительство без регистрации приветствуют лишь 5%, от 18 до 24 лет — уже 21%.
Опрос проведен 9—10 августа. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%, пишет "Росбалт".
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