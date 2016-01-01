Опрос: россияне назвали рост цен главным событием года

28% респондентов назвали важнейшим событием избрание Дональда Трампа президентом США.

На третьем месте по степени важности оказались Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и отстранение российских спортсменов от участия в них (23%).

Далее следуют вооруженный конфликт в Сирии (22%), гибель детей на озере в Карелии (20%), задержание Алексея Улюкаева (18%), шествие "Бессмертного полка" (17%) и послание президента Федеральному Собранию (15%).

14% жителей России назвали важнейшим событием года наплыв в Европу беженцев с Ближнего Востока и из Африки, пишет polit.ru.