Опрос: россияне назвали Сталина и Путина выдающимися людьми

Иосифа Сталина и Владимира Путина россияне назвали самыми выдающимися людьми всех времен и народов.
Бесспорное первое место, по мнению респондентов, в истории страны занимает Сталин — ему свои голоса отдали 38% россиян. Второе место с Александром Пушкиным разделил Владимир Путин — великий поэт и президент набрали по 34%. Далее расположились Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).
Как отмечают эксперты, пять лет назад в пятерку лидеров вошли те же самые личности. Но если Сталин и в 2012 году занимал первое место, то Путина россияне называли четвертым в рейтинге популярности. Таким образом, спустя пять лет президент поднялся до второй строки, пишет ura.ru.
В первую десятку самых выдающихся людей также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов.
А вот другие лидеры СССР — генсек Леонид Брежнев и президент Михаил Горбачев — попали только во вторую десятку.
Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.
Опрос проведен 7-10 апреля среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, пишет "Интерфакс".
Опрос провели специалисты "Левада-Центра".
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