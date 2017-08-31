Опрос: россияне назвали три главные проблемы страны

Рост цен, обнищание населения и безработицу большинство россиян считают самыми острыми проблемами страны.
Социологи объясняют: эти сложности трудно завуалировать с помощью пропаганды.
Рост цен главной проблемой страны назвал 61% опрошенных "Левадой-Центром". 45% респондентов заявили, что их волнуют бедность и обнищание населения, а 33% беспокоит безработица.
Эти проблемы относятся к категориям, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов — их каждый ощущает на себе, отметил в разговоре с изданием социолог центра Карина Пипия.
По данным исследования, меньше всего опрошенных — всего 4% — говорили о том, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. 10% указали на наплыв мигрантов, а 11% заявили о санкциях в отношении России, пишет ura.ru.
"Левада-Центр" проводил опрос в августе 2017 года в 48 регионах РФ, опрошено 1600 человек старше 18 лет, данные исследования приводит РБК.
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