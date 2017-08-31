Опрос: россияне назвали три главные проблемы страны

125
Сегодня, 18:40.
Жизнь

Рост цен, обнищание населения и безработицу большинство россиян считают самыми острыми проблемами страны.

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства. Фото: instagram.com/anonsomsk.

Социологи объясняют: эти сложности трудно завуалировать с помощью пропаганды.

Рост цен главной проблемой страны назвал 61% опрошенных "Левадой-Центром". 45% респондентов заявили, что их волнуют бедность и обнищание населения, а 33% беспокоит безработица.

Эти проблемы относятся к категориям, которыми сложнее всего манипулировать с помощью пропагандистских механизмов — их каждый ощущает на себе, отметил в разговоре с изданием социолог центра Карина Пипия.

По данным исследования, меньше всего опрошенных — всего 4% — говорили о том, что их сильнее всего беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод и давление на независимые СМИ. 10% указали на наплыв мигрантов, а 11% заявили о санкциях в отношении России, пишет ura.ru.

"Левада-Центр" проводил опрос в августе 2017 года в 48 регионах РФ, опрошено 1600 человек старше 18 лет, данные исследования приводит РБК.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров