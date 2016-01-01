Опрос: россияне назвали Владимира Путина политиком года

Большинство россиян назвали президента РФ Владимира Путина самым популярным политиком России, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
"Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров - 18%, Владимир Жириновский — 8%, Сергей Шойгу - 8%, Дмитрий Медведев — 7% и другие. В рейтинге российской элиты первое место также у президента - 77%", — сказал Федоров.
Он добавил, что деятельность президента РФ в целом одобряют 86% россиян, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — 61% опрошенных. Работу Госдумы одобряют 52% россиян (в январе 2016 г. — 46%), Совета Федерации — 51%, политических партий — 47%, оппозиции — 35%.
Всероссийский опрос был проведен 17-18 декабря. В нем принимали участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, пишет агентство городских новостей "Москва".
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