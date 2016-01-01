Опрос: россияне назвали Владимира Путина политиком года

"Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 64% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Сергей Лавров - 18%, Владимир Жириновский — 8%, Сергей Шойгу - 8%, Дмитрий Медведев — 7% и другие. В рейтинге российской элиты первое место также у президента - 77%", — сказал Федоров.

Он добавил, что деятельность президента РФ в целом одобряют 86% россиян, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — 61% опрошенных. Работу Госдумы одобряют 52% россиян (в январе 2016 г. — 46%), Совета Федерации — 51%, политических партий — 47%, оппозиции — 35%.

Всероссийский опрос был проведен 17-18 декабря. В нем принимали участие 1,6 тыс. граждан старше 18 лет, пишет агентство городских новостей "Москва".