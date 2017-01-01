Опрос: россияне не хотят давать скидку на газ Белоруссии

Противоположного мнения придерживаются 38% россиян. Среди молодежи (18-24 года) и людей с высоким достатком доли сторонников льготной продажи достигают 52% и 50% соответственно.

В отношении поставок газа из России в Белоруссию общественные настроения таковы: как в 2011 году (57%), так и в 2017-м (60%) большинство респондентов высказываются против продажи энергоресурса по цене ниже рыночной. Согласны на поставки по сниженным ценам около трети опрошенных (32% в 2011 году и 34% в 2017 году). С учетом информации о долге белорусской стороны доля противников поставок энергоресурсов по сниженным ценам возросла до 69%.

В условиях отмены Белоруссией виз для граждан 80 стран, более трех четвертей наших сограждан (78%) выступили за возвращение визового режима с государством-соседом. Только 16% участников опроса за сохранение границы между Россией и Белоруссией лишь в качестве формальности.

По данным ежедневного опроса "Спутник", в целом большинство россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (40%), торгового и экономического партнера (35%). Доли негативных оценок невелики: 4% респондентов считают Белоруссию конкурентом и 3% противником.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, поговорка "Дружба дружбой, а табачок – врозь" лучше всего отражает суть позиции, которую занимает большинство россиян по отношению к ближайшим соседям и партнерам.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить 73 доллара за 1 тыс. куб. м вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией около $300 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.



В конце прошлого года Белоруссия перечислила России авансовый платеж за газ и выразила надежду на восстановление объемов поставок нефти. Однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула авансовый платеж и настаивает на полном исполнении газового контракта. Дело уже находится в суде, пишет "Росбалт".

Сумма долга Белоруссии за поставки российского газа по состоянию на 28 января достигла порядка $550 млн.

Инициативный всероссийский опрос "Спутник" проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1 тыс. 200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.