Опрос: россияне одобряют работу Кадырова

Большинство россиян считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров эффективно работает на благо своего региона и для благополучия его жителей.
По данным опроса ВЦИОМ, 42% респондентов уважительно относятся к Кадырову и только 8% опрошенных не доверяют ему. 70% участников опроса отмечают, что им Кадыров известен в качестве руководителя Чечни, 12% слышали только фамилию политика, ничего не зная о его работе.
Больше половины опрошенных не смогли вспомнить, чем именно за последнее время им запомнился глава Чечни, 10% ответили, что Кадыров укрепляет и развивает свой регион, 9% считают, что он ведет в республике борьбу с террористами и бандитизмом, пишет газета "Известия".
Также пятая часть респондентов уверена, что Рамзан Кадыров ставит перед собой цель восстановить и благоустроить регион, 13% считают, что он наводит в Чечне порядок, 12% подчеркнули, что Кадыров заботится о благополучии жителей республики, пишет ura.ru.
Опрос проводился специалистами "ВЦИОМ-Спутник" с 26 по 28 апреля по телефону. Всего опрошено 1800 респондентов.
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