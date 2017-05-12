Опрос: россияне одобряют работу Кадырова

По данным опроса ВЦИОМ, 42% респондентов уважительно относятся к Кадырову и только 8% опрошенных не доверяют ему. 70% участников опроса отмечают, что им Кадыров известен в качестве руководителя Чечни, 12% слышали только фамилию политика, ничего не зная о его работе.

Больше половины опрошенных не смогли вспомнить, чем именно за последнее время им запомнился глава Чечни, 10% ответили, что Кадыров укрепляет и развивает свой регион, 9% считают, что он ведет в республике борьбу с террористами и бандитизмом, пишет газета "Известия".

Также пятая часть респондентов уверена, что Рамзан Кадыров ставит перед собой цель восстановить и благоустроить регион, 13% считают, что он наводит в Чечне порядок, 12% подчеркнули, что Кадыров заботится о благополучии жителей республики, пишет ura.ru.

Опрос проводился специалистами "ВЦИОМ-Спутник" с 26 по 28 апреля по телефону. Всего опрошено 1800 респондентов.