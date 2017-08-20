Опрос: Россияне высказались за необходимость равноценного участия родителей в воспитании ребенка

92% россиян уверены, что ребенка должны воспитывать в равной степени оба родителя, сообщает фонд "Общественное мнение".
Оказалось что 19% россиян не знали, что отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста может взять любой из родителей. При этом если бы кто-то в окружении респондентов стал отцом и решил бы взять отпуск по уходу за ребенком, то 77% отнеслись бы к этому положительно, а 15% эта идея не понравилась бы.
80% граждан страны считают, что в случае незапланированной беременности решение о том, оставлять ребенка или нет, должно быть совместным. Еще 14% отдают его в руки женщины, 3% — в руки мужчины.
Большинство россиян высказали мнение, что пары, вступая в брак, стараются отложить рождение детей на более позднее время.
Опрос проводился 29-30 июля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, пишет Интерфакс.
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