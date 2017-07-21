Опрос. В каких песнях вы слышали не то, что поётся на самом деле?

Недавно рунет всколыхнула очередная флешмоб-забава. Пользователи соцсетей вспоминали песни, в которым им слышалось совершенно не то, что поётся на самом деле. Казалось, почти у каждого есть история на эту тему. Что становится причиной обмана слуха: косноязычие артистов или невнимательность слушателей, не так уж и важно. Гораздо важнее, что из этого порой получаются весьма курьёзные строки.

Самой популярной на ослышки оказалась песня Игоря Саруханова про "скрипку-лису, лужи и грязь дорог". "МЭ" решил узнать у жителей края, какие исполнители обманывали их слух. Наталья Петрова,

воспитатель: В песне Юрия Антонова вместо "...и скрылась из глаз в пелене января" мне слышалось: "...и скрылась из глаз, пелемени варя". И я даже представляла себе эту убегающую в закат женщину с кастрюлей. Антон Брик,

курьер: Когда я слышал Песню мушкетёров, мне казалось, что рыцарь радуется "красавице-якутке". Меня изрядно озадачивали французские стандарты красоты эпохи романтизма. Дарья Алексеева,

торговый представитель: Мой отчим слышал в песне Валерии вместо "Рига-Москва, сквозь облака" — "...козья блоха". И при этом он вовсе не ветеринар. Алёна Башмакова,

студентка: В знаменитой песне "Агаты Кристи" мне слышалось, что герой вместо портвейна берёт портфель и идёт домой. Я просто тогда не знала, что такое портвейн. Игорь Егоров,

предприниматель: Самые прикольные ослышки, по-моему, в иностранных песнях. Как мы только их ни переделывали! В школе на дискотеке подпевали: "О-о-овощевоз" вместо All that she wants группе Ace of Base, "Ракамакафо" Bomfunk MC's и "Стоп холодильник- стоп морозильник- итс май лайф" Доктору Албану. А классика группы Metallica — "Оглянись — 8 рублей!" в самом начале песни Through the never? Это же шик! Анастасия Горяйнова,

учитель ИЗО: Мой друг в песне Ёлки — "Прованс" слышал "Борис, повесьте дверь в самолёте", вместо "В Борисполе сидеть в самолёте". Лариса Мельникова,

консультант в салоне связи: Ещё до выступления в КВН команды "Союз" я слышала в песне Queen — I Want To Break Free вместо "God knows" слово, означающее экскременты. А у группы Lake of Tears в песне Raistlin And the Rose вместо строчки "shadows and fever" я всё время слышу "шагом за пивом". Александр Герасимов,

юрист: Я настолько банален, что "Закрой за мной дверь, я — мухожук". Евгений Попов,

строитель: Все, наверное, вместо "Сто шагов назад" у Меладзе слышат про Стошу Говнозада? А ещё у него есть песня про горький осадок. Я думал, что он про ОСАГО поёт.