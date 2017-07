Опрос. В каких песнях вы слышали не то, что поётся на самом деле?

Самые прикольные ослышки, по-моему, в иностранных песнях. Как мы только их ни переделывали! В школе на дискотеке подпевали: "О-о-овощевоз" вместо All that she wants группе Ace of Base, "Ракамакафо" Bomfunk MC's и "Стоп холодильник- стоп морозильник- итс май лайф" Доктору Албану. А классика группы Metallica — "Оглянись — 8 рублей!" в самом начале песни Through the never? Это же шик!