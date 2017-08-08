Опрос: в России число довольных работой учителей упало вдвое

Число опрошенных учителей, которые полностью удовлетворены своей работой, по итогам 2016 года сократилось почти в два раза, следует из материалов исследования Высшей школы экономики и "Левада-центра", пишут "Ведомости".
Если в 2015 году доля довольных своей работой педагогов, принявших участие в опросе, составляла 42%, то в 2016 году такую оценку дали только 22% опрошенных. Одновременно с 28 до 34% выросло число опрошенных учителей, недовольных своей зарплатой. По данным опроса, половина педагогов в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще 25% — в пределах 20–27 тысяч и лишь 25% — более 27 тысяч рублей.
Согласно опросу, средний заработок по основному месту работы составил 25 975 рублей, тогда как по данным Росстата, средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2016 году составила 33 338 рублей. Издание отмечает, что участники исследования называли сумму, которую получают после вычета налогов и платежей, тогда как официальная статистика учитывает начисленную зарплату.
Около 45% опрошенных пожаловались на рост внеучебной нагрузки, в том числе большого количества документации и отчетности.
Большинство опрошенных учителей заявили, что не готовы отказаться от дополнительных заработков и сосредоточиться на работе в школе: 64% респондентов сказали, что для этого их зарплата должна увеличиться вдвое по сравнению с нынешней. Средний доход учителя от всех видов деятельности сейчас составляет 27 062 рубля, но этот показатель сильно зависит от местных условий — размера населенного пункта и престижности школы, пишет polit.ru.
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