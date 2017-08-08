Опрос: в России число довольных работой учителей упало вдвое

Если в 2015 году доля довольных своей работой педагогов, принявших участие в опросе, составляла 42%, то в 2016 году такую оценку дали только 22% опрошенных. Одновременно с 28 до 34% выросло число опрошенных учителей, недовольных своей зарплатой. По данным опроса, половина педагогов в среднем получают на основном месте работы менее 20 тысяч рублей в месяц, еще 25% — в пределах 20–27 тысяч и лишь 25% — более 27 тысяч рублей.

Согласно опросу, средний заработок по основному месту работы составил 25 975 рублей, тогда как по данным Росстата, средняя зарплата педагогов общеобразовательных школ в 2016 году составила 33 338 рублей. Издание отмечает, что участники исследования называли сумму, которую получают после вычета налогов и платежей, тогда как официальная статистика учитывает начисленную зарплату.

Около 45% опрошенных пожаловались на рост внеучебной нагрузки, в том числе большого количества документации и отчетности.

Большинство опрошенных учителей заявили, что не готовы отказаться от дополнительных заработков и сосредоточиться на работе в школе: 64% респондентов сказали, что для этого их зарплата должна увеличиться вдвое по сравнению с нынешней. Средний доход учителя от всех видов деятельности сейчас составляет 27 062 рубля, но этот показатель сильно зависит от местных условий — размера населенного пункта и престижности школы, пишет polit.ru.