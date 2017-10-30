Опрос: за поддержку ЛНР и ДНР высказались менее половины россиян

В частности, 6% респондентов полагают, что Россия должна в конфликте поддерживать Киев, а еще 37% заявили, что Москве и вовсе не стоит принимать участие в нем.

Как отметил социолог центра Степан Гончаров, процент выступающих за поддержку ДНР и ЛНР — это "довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли".

"При всем сочувствии граждан России к русскоязычному населению Украины и жителям непризнанных республик сказывается усталость общества как от конфликта между Россией и Украиной, так и от неопределенности, которая сложилась вокруг Донбасса", — отмечает управляющий партнер Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Между тем число выступающих за объединение России и Украины россиян с мая до сентября выросло с 9 до 11%.

49% опрошенных высказались в поддержку открытых границ между странами. Введение визового режима поддержали 34% опрошенных.

84% респондентов одобряют присоединение Крыма к России. В марте 2014 года этот показатель составлял 88%. 63% участников опроса отмечают, что присоединение полуострова принесло больше пользы, чем вреда, пишет polit.ru.

Опрос проводился 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.